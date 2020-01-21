Сиделка реабилитационного центра рассказала о лечении Анастасии Заворотнюк в частной клинике.

По словам женщины, которая дала комментарий российским СМИ, она ухаживает за клиенткой, которая находилась в соседней от Заворотнюк палате. Раньше женщина постоянно видела, как звезду сериала «Моя прекрасная няня» возят на процедуры. Теперь она актрису не видит.

«Либо ей стало хуже и она прикована к кровати. Либо ее увезли. Нам такое не говорят. Мы про своего клиента не все знаем. Раньше она даже групповые занятия в бассейне посещала. А теперь пропала», - поделилась информацией женщина.

Напомним, что слухи о том, что Анастасию Заворотнюк выписали из клиники ходят давно. Дело в том, что после новогодних праздников журналисты перестали видеть семью Насти возле клиники. По данным других СМИ, сейчас Заворотнюк находится у себя дома в Крекшино. Эти слухи связаны с тем, что родных актрисы видели в местном храме на Крещение.

«Петр и Аня приехали после службы на машине, хотя от их дома пешком идти десять минут. Видимо, не хотели привлекать внимания и отвечать на вопросы о здоровье Насти», - рассказали очевидцы.

Как известно, семья Анастасии Заворотнюк уже долгое время хранит молчание. Поэтому СМИ упорно пытаются добыть хоть какую-то информацию о состоянии женщины. Родственники актрисы заявляют, что обязательно будут делиться важными новостями о здоровье Заворотнюк, но пока никаких заявлений о выписке актрисы они не делали. Друзья семьи неоднократно говорили журналистам, что семья Насти не станет показывать ее людям и пиариться за счет ее болезни. Поклонники же не устают верить, что их любимая актриса скоро поправится.

Как сообщала Politeka, больную Заворотнюк с мужем "засекли" на отдыхе в Таиланде, фото: разгорелся скандал.

Напомним, что Заворотнюк и Чернышев появились на публике на Крещение: «Одно из чудес».

Также Politeka писала, что подругу мужа Заворотнюк осадили за жизнь на широкую ногу: "Скромнее надо быть".