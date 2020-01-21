Принц Уильям вместе с женой герцогиней Кембриджской Кейт Миддлтон посетили инвестиционный саммит Великобритании и Африки, который состоялся в Лондоне.

Это второй публичный выход герцогов после того, как принц Гарри и его жена Меган Маркл заявили, что складывают королевские полномочия и переезжают в Канаду.

На саммите Кейт появилась в роскошном красном платье от Needle&Thread. Платье изготовлено из нежного кружева и переливается на свете. Платье она дополнила красным клатчем, туфлями и серьгами. На фото, которые опубликовала пресса, герцогиня кажется очень веселой и счастливой.

Принц Уильям, пользуясь случаем, вспомнил, при каких обстоятельствах он решил признаться Кейт в любви и сделать ей предложение. Он рассказал, что очень любит Африку – она занимает особое место в его сердце. Как известно, после смерти принцессы Дианы братья неоднократно бывали в Африке.

«Я думал, где же сделать предложение Кейт. И более подходящего места, нежели Кения, не нашел», - рассказал Уильям.

Инвестиционный саммит британские власти устроили неспроста. Готовясь к Brexit, Британия хочет заручиться поддержкой Африки, которая сегодня демонстрирует экономический рост. Поэтому после выхода из ЕС Британия хочет активизировать торговлю со странами Африканского континента. Этот саммит оказался настолько важным, что королева Елизавета II даже устроила в честь саммита прием в Букингемском дворце.

А в это время Меган Маркл наслаждается сравнительно спокойной жизнью в канадском Ванкувере. На дня фотографы засняли ее, когда она вышла на прогулку с 8-месячным Арчи и двумя собаками. Девушка была одета в спортивную одежду и смело улыбалась журналистам, которые ее фотографировали.

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