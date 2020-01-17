Гарне плаття можна купити і за 500 грн

Герцогиня Кембриджська Кейт Міддлтон у Великобританії славиться не тільки витонченим стилем, але і скромністю і економічністю

Politeka.net підготувала 3 виходи герцогині у світ в нарядах, які іноді можуть коштувати 500 грн

15 січня Кейт Міддлтон вперше в цьому році і після скандалу з відмовою принца Гаррі і Меган Маркл від своїх повноважень вийшла в світ. Традиційно, поява Кейт і її чоловіка Вільяма викликала фурор.

Шанувальники Кейт при цьому зазначили, що її вбрання було вражаюче бюджетним. Мідлтон славиться своєю скромністю. Такі сукні може дозволити собі практично будь-яка жінка. При цьому за невеликі гроші Кейт одягається разюче стильно.

Отже, розглянемо 3 найбільш бюджетних виходу герцогині.

Плаття ZARA — 550 грн

15 січня 2020 року Кейт Бредфорд разом з чоловіком Вільямом. На одній із зустрічей герцогиня з'явилася в бюджетній сукні від Zara з принтом «гусяча лапка». Його вартість становить близько 16 фунтів або 550 грн. Наряд був доповнений скромними сережками вартістю до 300 грн.

Незважаючи на скромність, образ герцогині викликав захват. Навіть за невеликі гроші можна виглядати елегантно.

Костюм від Гулу Ахмеда - 1800 грн

Під час візиту в Пакистан у 2019 році Кейт часто вибирала плаття з місцевим колоритом. На один із заходів герцогиня прийшла в костюмі від дизайнера Гула Ахмеда, вартість якого становить близько 1800 грн.

Плаття REISS за 3000 грн

У 2011 році Герцогиня на зустріч з родиною Барака Обами в Букінгемському палаці наділу бежеву сукню від Reiss. Вартість наряду - близько 3000.

Безумовно, Міддлтон не сама вибирає всі свої наряди, їй допомагають стилісти. Заслуга в Кейт, що вона не прагне до демонстрації розкоші і при цьому виглядає бездоганно.

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