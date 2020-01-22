Известная украинская танцовщица и участница шоу «Танці з зірками» Илона Гвоздева опубликовала яркое фото с отдыха

Судя по геолокации на фото хореограф сейчас находится в Доминиканской Республике, пишет Politeka.net.

Илона практически каждый день делится снимками с курорта. Так, на одном из последних фото Илона позирует в купальника, стоя спиной к фотографу. Танцовщица встала на носочки, продемонстрировав роскошную спортивну фигуру: накаченные ноги, упругие ягодицы и хорошую осанку. Никак не оторваться от такой красоты.

Звезда схватилась за ветку пальмы повернувшись к воде. Ее пышные волосы слегка развеял ветер.

"Если бы у меня была вторая жизнь,я бы провела ее здесь, живя на берегу океана, ела каждый день экзотические фрукты и преподавала бы танцы латиноамериканские доминиканским детишкам!", - написала Гвоздева.

За сутки пост звезды «Танців з зірками» собрал более 9000 лайков и много комментариев.

"Все в ваших руках!", "Ждём ещё больше видео латины в ютуб🙌🎉", "А может попробовать здесь и сейчас", "А может надо попробывать?Вы прекрасно выглядите.👏👏👏", "Мдя, а детишки б чуток подросли и стали преподавать латину Илоне. Они способные, танцы у них в крови! ))", "Интересное место. Круглый год одна и таже температура", "Красивая попка", "Классная идея и для второй половины первой жизни😄👍", "Доминиканские детишки лучше наших?! или дело в доступном колличестве фруктов?! Вот не ожидала", "А что мешает воплотить в этой жизни?😉", "😘😘😘 Если мечтаешь, и есть желание и возможность,, то делай 😘😘😘😘😘", "У вас много жизней, так что все впереди", - написали пользователи сети.

Напомним, Илона Гвоздева показала свою дочь и мужа, с которыми отдыхает в Доминиканской республике.

«Пока мама с доченькой греются на солнышке в бассейне, Папа ловит океанических монстров», – рассказала Гвоздева под фото.

Ранее мы писали, что Илона Гвоздева на шоу «Танці з зірками-2019» учавствовала вместе с телеведущим Владимиром Остапчуком. К сожалению, оба покинули проект практически перед самым финалом.

Известно, что в 2018 году Гвоздева завоевала победу на проекте вместе с актером Игорем Ласточкиным.

Напомним, что участница «Танців з зірками» раскрыла свои секреты красоты

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