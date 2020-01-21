Известная украинская певица Вера Брежнева, которая живет и работает в России, показала идеальные формы в майке и коротких шортиках

Брежнева на фото позирует в коротких шортиках и майке белого цвета. При этом фотограф снял ее со спины. Вера расположилась на пуфе, на котором раздвинула ноги. Голову певица повернула в профиль. Если присмотреться, то можно увидеть белье артистки, которое просвечивается под одеждой. Об этом пишет Politeka со ссылкой на страничку знаменитости.

"Счастлива, что за моей спиной так много людей, по настоящему хороших людей. Спасибо за все слова под предыдущим фото", - написала Вера под фото.

Фанаты успели поставить 20 тысяч лайков и оставить множество комментариев под снимком:

"Вера Викторовна, ты меня не перестаешь радовать и удивлять своей внешностью. Пс. как я уже говорил, для Прохора Шаляпина ты еще не созрела", "Принял этот комплимент в свой адрес)))", "Красиво получилось Веруся", "Будь счастлива моя любимая всегда и везде. Ты для меня такая одна ! Люблю всем сердцем", "Ещё бы! За такой красивой спиной", "По-другому и быть не можем. Красота в глазах смотрящего", "За спиной иногда можно найти и нож".

Ранее мы сообщали, что 37-летняя украинская певица Вера Брежнева, которая сейчас живет и работает в России, ошеломила поклонников, когда сообщила, что не умеет себя хвалить.

Артистка поделилась свежим кадром в своем микроблоге в Инстаграм. На черно-белом фото она предстала в белом топе с растрепанными волосами и легким макияжем. Вера позирует, повершувшись вбок, и смотрит в объектив томно и вызывающе. Ее рот слегка приоткрыт, будто застыл в немом вопросе.

Певица поделилась с многочисленными фолловерами сокровенным. Она рассказала, как из-за воспитания ей трудно себя хвалить. Вера попросила, чтобы поклонники написали ей в комментариях комплименты, а также похвалили и себя за что-то.

Напомним, Брежнева раздвинула ноги и показала главное достоинство

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