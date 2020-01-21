Легендарного актера срочно госпитализировали в одну из столичных клиник в России после того, как ему стало плохо

Об этом сообщает Politeka со ссылкой на СМИ РФ.

«Актер Виктор Раков экстренно госпитализирован в одну из столичных клиник. Народный артист России почувствовал себя плохо и ему вызвали скорую», - говорится в сообщении.

Обратим внимание, что медикам удалось диагностировать у легенды кинематографа дыхательную недостаточность. Его пришлось оставить в учреждении.

Уточним, что Раков известен зрителям благодаря ролям в таких фильмах, как «Убить Дракона», «Каменская», «Мастер и Маргарита», «Три мушкетера» и «Вольф Мессинг».

Впервые в кино актер снялся еще в 1983 году.

Как сообщалось ранее, известный режиссер Сергей Соловьев оказался в реанимации после экстренной госпитализации. Об этом российские СМИ информируют в своих Telegram-каналах.

По информации журналистов, Сергей Соловьев находится в крайне тяжелом состоянии.

Отмечается, что известного российского режиссера экстренно госпитализировали в больницу после ишемического инсульта.

"Сейчас автор “Ассы” в реанимации — у него тяжелая лихорадка, Соловьев дезориентирован в пространстве. Состояние осложняется диабетом и слабым сердцем, ноги покрыты некротическими ранами (большая отечность)", - говорится в сообщении.

Стоит отметить, что Сергей Соловьев давно страдает от проблем с сердцем. Еще весной 2019 года его также экстренно госпитализировали в московскую клинику из-за язвы желудка и болей в сердце.

Тогда докторам удалось спасти известного российского режиссера, который относительно быстро пошел на поправку и был выписан из учреждения.

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