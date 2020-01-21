Внучка легендарной украинской певицы Софии Ротару Соня Евдокименко показала свою внешность крупным планом

На кадрах Соня делает селфи и показывает себя крупным планом в белом свитере. Евдокименко прям сияет благодаря солнцу, которое на нее светит. Внучка Ротару решила оставить волосы распущенными, которые у нее оказались довольно длинными. Девушка уже совсем повзрослела, как можно увидеть на фото. Об этом пишет Politeka со ссылкой на страничку знаменитости.

Фанаты не смогли оставить комментариев под кадрами или написать комментарии. Соня сделала пост в сторис, где такая функция отсутствует.

Ранее мы сообщали, что внучка украинской звезды Софии Ротару, модель и певица Соня Евдокименко, похвасталась красивым личиком.

Красотка позирует в дутой черной куртке, которая блестит на свете. Соня не до конца застегнула куртку, укрыв шею волосами: "Ого, такие они длинные".

На модели интересный макияж с акцентом на веки украшенные желтыми тенями. На лице выделяются скулы.

Непонятно, где позирует внучка звезды. Стоит отметить, что необычное фото дополняет зеленый свет, который падает на лицо Сони.

"Законный иностранец", - подписала фото певица.

За 50 минут пост Евдокименко собрал почти 700 лайков и немного комментариев.

"София, ты 😍", "Ты внешне очень красивая. Значит внутри надо настолько быть сильнее ❤️", - написали пользователи сети.

Сообщалось, что внучка Ротару показала, где развлекается на зимних каникулах.

Внучка Софии Ротару, 18-летняя модель, певица и начинающий блогер Соня Едокименко решила провести зимние каникулы за границей, а именно в Париже.

На новом снимке в Instagram она показала образ для прогулки по старому городу.

Девушка гуляла по городу любви, ведь теплая погода позволила ей отправится на променад в свитшоте и вязаном пальто. Ассиметричный крой позволил продемонстрировать идеальную фигуру девушки. Кроме того, привлекает к себе внимание необычный рисунок на пальто: фигурки индейцев, кактусы и вигвамы.

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