Известная украинская певица Надя Дорофеева, солистка группы "Время и Стекло" показала, как отдыхает в Доминикане

Надя в этот раз позировала в черном купальнике. Дорофеева зашла немного в воду, чтобы сделать фото. Певицу фотограф снимал сзади и можно оценить пятую точку артистки. На кадре можно заметить ствол пальмы, который свисает над морем. Об этом пишет Politeka со ссылкой на страничку знаменитости.

Фанаты успели оставить почти 200 тысяч лайков за 8 часов. Также они написали множество хвалебных комментариев:

"Больше фото с Вовой", "Наденька, вы Богиня", "Повезло Дантесу", "Красотка", "Выходи за меня, красивая", "Как будто картина!", "Надь ты русалка, ты создаешь волны", "лучик солнца на рассвет", "Надюша, ты самая лучшая. Обожаю тебя, солнышко".

Ранее мы сообщали, что Дорофеева показала идеальное утро с Дантесом, поняли не все.

В этот раз на своей странице в социальной сети Инстаграм звезда опубликовала кадры, на которых она позирует в привычном для себя естественном и даже откровенном виде.

На кадре видно, как Вова обнимет жену, прикрыв глаза, притянув ее к себе. А Надя лишь улыбается и ближе прижимается к мужу. Новый снимок очень порадовал пользователей Инстаграм – поклонники написали множество хвалебных комментариев в адрес Нади и Вовы.

Сообщалось, что Дорофеева озадачила уставшим видом, засветив лицо без макияжа.

В этот раз на своей странице в социальной сети Инстаграм звезда опубликовала кадры, на которых она позирует в привычном для себя естественном и милом виде.

К примеру, несколько часов назад Дорофеева опубликовала небольшое видео в Инстаграм, на котором предстала в естественном виде без макияжа.

Пользователи сети не остались к увиденному равнодушны и написали множество комментариев.

Напомним, Дорофеева в леопардовом бикини без стыда показала, чем ее одарила природа

А еще Politeka писала, что Дорофеева задумалась о будущем и поделилась неожиданным откровением

Также Politeka сообщала, что раздетая Дорофеева пошалила с Дантесом на пляже



