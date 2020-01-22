Герцогиня Сассекская Меган Маркл и принц Гарри решили отомстить журналистам, которые караулят их на каждом углу

Об этом сообщает Politeka со ссылкой на иностранные СМИ.

«Гарри и Меган обвинили канадских папарацци в харассменте. Таким изысканным термином они обозначили утренние фото Меган, сделанные «из-за кустов» без ее разрешения. Герцоги отправили официальное предупреждение особо бессовестным фотографам: больше поджидать Меган в безлюдных парках нельзя, иначе «будут приняты меры», - говорится в сообщении.

Уточним, что причиной столь жесткой реакции стали фотографии с прогулки Меган Маркл, которая прогуливалась с сыном Арчи, двумя лабрадорами и в сопровождении двух офицеров королевской охраны.

Журналисты также высказались, что после скандала из-за переезда королевской семьи, Меган Маркл стала выглядеть счастливее и беззаботнее.

Как сообщалось ранее, принц Гарри и его супруга Меган Маркл могут получить роли в сериале на Netflix.

Как отмечается, компания заинтересована в работе с королевской семьей. Стриминговый сервис может привлечь пару к работе над сериалом о правлении королевы Елизаветы II.

Сериал носит название "Корона" и уже выпущено несколько сезонов. Известно, что это драматическая картина.

Всего в сериале запланировано шесть сезонов. Сейчас вышло три, а на подходе уже четвертый – в нем появится Маргарет Тэтчер, в пятом – принцесса Диана. В шестом, вполне возможно, что появятся уже бывшие герцоги Сассекские.

Напомним, скандал в королевской семье, принц Гарри и Меган Маркл совершили непоправимое: "Мы уходим".

Как сообщала Politeka, принц Гарри и Меган Маркл ошарашили решением, королева в ярости.

Также Politeka писала, что Меган Маркл ошеломила внешним видом после длительного отпуска.