В конце прошлого года 48-летняя российская телеведущая Лера Кудрявцева, которую связывали романтические отношения с певцом Сергеем Лазаревым, перенесла серьезную операцию, лишившись силиконовой груди

Лера огорошила поклонников, когда выставила фото с капельницей в руке в своем микроблоге в Инстаграм. Она рассказала о том, что 15 лет назад увеличила бюст в "проверенной" клинике в Москве, и вот в конце 2019 года выясняется, что один из имплантов лопнул, причем еще несколько лет назад. Так что его содержимое все это время "плавало" в теле знаменитости.

Кудрявцева срочно легла под нож, чтобы избавиться от отстатков импланта и удалить другой.

"Мигрировал-мигрировал и превратился в итоге в кашу, которую и выковыривали у меня из мышц", – делилась Кудрявцева.

Также звезда объяснила причину, почему решилась рассказать всю правду в соцсети. Женщина хотела предупредить других представительниц прекрасного пола: обязательно вовремя проходить медосмотры у маммолога и осторожнее относиться к выбору клиники, где делают пластические операции.

На этом, как выяснилось, кошмары Кудрявцевой не закончились. По возвращению домой после хирургического вмешательства ей стало хуже. Звезда поняла, что пока была в клинике, ее "поддерживали" уколы сильного обезболивающего.

"Первые три дня, находясь в клинике, я еще не понимала проблемы, потому что мне кололи обезболивающие в невероятных количествах. А вот когда вышла, было тяжело физически. На носу Новый год, нужно готовить, встречать гостей, а мне сказали: "Лежи дома. Просто лежи!" – поделилась Лера в интервью изданию "СтарХит".

Кудрявцева добавила, что ей даже запретили брать на руки маленькую дочь. К счастью, близкие и друзья были рядом.

Ранее она заявила, что была рада избавиться от имплантов. И теперь ведущей непонятна ее логика 15 лет назад: зачем понадобилось увеличивать размер груди?

"Я очень довольна. Слава Богу, что избавилась от этих жутких балконов. У меня была красивая маленькая грудь. Не знаю, зачем я сделала их!" – призналась Лера.

Напомним, Лазарев жестко прошелся по звездной любовнице, которая лишилась груди: "Никогда не нравились...".

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