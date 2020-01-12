Українська модель і телеведуча Катя Осадча, і її чоловік артист Юрій Горбунов зараз відпочивають у теплих краях

Пара часто хвалиться фотографіями з відпочинку, пише Рoliteka.net. Так, кілька годин тому Юрій Горбунов опублікував знімок, на якому дружина постала в красивому, легкому, літньому платті. Образ телеведучої завершував капелюшок і інші аксесуари. При цьому Катя перебувала на гойдалці, прикріпленій до дерева.

Юрій Горбунов позував у блакитній сорочці і капелюшку. Позаду супургов виднілася блакитна

Обидва усміхалися, виглядали свіжо і відпочилими. вода і чистий пісок.

За чотири години пост артиста зібрав понад 11 тисяч лайків та багато коментарів.

"Щастя вам , ви заслужили ))). Хороші , красиві , улюблені !)", "Таке враження, що це не в нашій країні війна. Насолоджуйтесь життям, а мій син вас захистить 👎👎👎👎", "Просто позитивчики👍❤️😍", "ДОБРЕ ЩО У НАС НА ПЛЯЖАХ ТАКИХ ГОЙДАЛОК НЕМАЄ.БО ВСЮДИ ВАРВАРИ", "Незвичайна пара, вони гармонійні, вони схожі", "Як добре, що хоч хтось щасливий! Щастя вам назавжди!", "Синочка вдома залишили?)))", "Ви такі класні", "Ви така красива пара", - написали користувачі мережі.

Нагадаємо, Осадча розповіла, що вони з чоловіком орендували автомобіль, щоб краще дослідити острів, на якому вони зараз знаходяться.

На знімках ведуча позує в двох різних вбраннях. Перший: прозоре пляжне плаття, під яким легко проглядається купальник відучої і її підтягнуте тіло. Другий являє собою яскраво-жовту сукню з ненав'язливим червоним візерунком.

Осадча також зняла на телефон Горбунова, який веде машину і щось наспівує собі під ніс.

Раніше ми писали, що Осадча зізналась - вона думає про можливість народити ще одну дитину.

Телеведуча виховує двох синів. Її старший син Ілля, від шлюбу з бізнесменом і народним депутатом Олегом Поліщуком, в цьому році відзначить 18-річчя, а молодшому Івану в наступному місяці виповниться тільки 3 роки.

Як зізнається сам шоумен, йому дуже подобається піклуватися про маленького сина, і він не проти обзавестися ще однією дитиною.

Нагадаємо, Катя Осадча в одному рушник показала свої форми у всій красі: "Горбунову пощастило".

Як повідомляла Politeka, Осадча вразила видом без макіяжу і шикарних нарядів: "до такої ще не звикли".

Також Politeka писала, що роздягнена Катя Осадча показала, ніж її нагородила природа.