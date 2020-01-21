Відома українська телеведуча Катерина Осадча влаштувала гарячу фотосесію зі своїм чоловіком Юрієм Горбуновим

На фото Осадча позує в короткій сукні, панчохи і чоботи чорного кольору. Катя поставила одну ногу на мотоцикл, на якому сидить Юрій. Він розташувався на ньому в черевиках, штанях і шкіряній куртці, як і личить байкеру. Телеведуча доповнила образ чорною перукою під каре. Фото вийшло дуже фатальним. Про це пише Politeka з посиланням на сторінку знаменитості.

Фанати не змогли поставити лайки або коментарі до фотографії. Вона була опублікована в сторіс, де така функція відсутня.

Раніше ми повідомляли, що Осадча кардинально змінила імідж і показала найпотаємніше в короткій сукні.

На фото Осадча позує в чорній перуці під каре, а також з чокером, короткій чорній сукні і панчохах. На тлі можна побачити білу стіну, а знизу ламінат або лінолеум під ламінат.

"Давай рок", - написала Осадча під фото.

Фанати не змогли оцінити знімок, так як Катерина його помістила в сторіс Инстаграма. Також там відсутні і коментарі.

Повідомлялося, що Осадча з Горбуновим влаштували запальні розваги прямо на пляжі.

Пара часто хвалиться фотографіями з відпочинку. Так, кілька годин тому Юрій Горбунов опублікував знімок, на якому дружина постала в красивому, легкому, літньому платті. Образ телеведучої завершувала капелюшок і інші аксесуари. При цьому Катя перебувала на гойдалки, прикріпленою до дерева.

Юрій Горбунов позував у блакитній сорочці і капелюшку. Позаду подружжя виднілася блакитна вода і чистий пісок.

Обидва усміхалися, виглядали свіжо і відпочилими.

За чотири години посаду артиста зібрав понад 11 тисяч лайків та коментарів.

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