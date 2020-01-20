Відома українська телеведуча Катерина Осадча показала себе з чорною перукою

На фото Осадча позує в чорній перуці під каре, а також з чокером, короткій чорній сукні і панчохах. На тлі можна побачити білу стіну, а знизу ламінат або лінолеум під ламінат. Про це пише Politeka з посиланням на сторінку знаменитості.

"Давай рок", - написала Осадча під фото.

Фанати не змогли оцінити знімок, так як Катерина його помістила в сторіс Инстаграма. Також там відсутні і коментарі.

Раніше ми повідомляли, що українська телеведуча Катя Осадча привітала шанувальників з Хрещенням.

Так на новому опублікованому фото модель красується біля новорічної ялинки в світлому вбранні, розшитому червоним орнаментом, виставивши напоказ таким чином свої плечі. На знімку також частково видно стрункі ніжки Каті.

На знімку видно перфектний засмага вітчизняної селебретіс, стильна зачіска і іскрометна усмішка. Крім того, Катя сториз привітала всіх своїх шанувальників і взагалі всіх українців і християн з православним святом Хрещення Господнього - на іншому знімку вона зробила сэлфи зі своїм чоловіком, також популярним телевізійником Юрієм Горбуновим. Він також був у вишиванці.

Повідомлялося, що Катя Осадча та Юрій Горбунов показали, як проходить їх мрії на екзотичному курорті.

цього року відомі українські провідні вирішили провести новорічну відпустку далеко від похмурої зимової України, і вирушили грітися під жарким сонечком на Сейшели. Пара активно ділитися кадрами свого відпочинку в соцмережах.

Черговою порцією фото і відео в своєму Instagram поділилася Осадча. Вона розповіла про те, що вони з чоловіком орендували автомобіль, щоб краще дослідити острів, на якому вони зараз знаходяться.

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