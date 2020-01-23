Олимпийская чемпионка, гимнастка Анна Ризатдинова опубликовала странный пост на своей странице в Инстаграм.

Как сообщает Politeka.net, девушка сделала селфи, которое подписала цитатой советской артистки Фаины Раневской «Под самым красивым хвостом павлина скрывается самая обычная куриная жопа. Так что меньше пафоса господа».

Всего за несколько часов пост набрал около 5000 лайков. Поклонники спортсменки соглашаются со звездой, что это высказывание очень удачно описывает реалии современного мира.

«Хорошо сказано, прямо в яблочко», «Но это точно не про тебя», «Да! Фаина Раневская, как никогда права)».

Кроме этого, в комментариях под фото поклонники стали хвалить спортсменку за прекрасный внешний вид.

«Ой какая красотка», «My queen», «Какая вы красивая», «Вас Бог наградил не только красотой».

Отметим, что на данный момент неизвестно, с каким событием в жизни спортсменки связана эта грубая фраза.

Напомним, что 26-летняя Анна Ризатдинова стала олимпийской чемпионкой в 2016 году. Она завоевала бронзовую медаль на играх в Рио-де-Жанейро. Широко известной в украинском шоу-бизнесе ее сделал роман с бывшим народным депутатом Александром Онищенко, от которого она родила сына Романа, а также участие в проекте «1+1» «Танцы со звездами», где Ризатдинова заняла второе место, уступив победу актрисе Ксении Мишиной.

Кстати, в одном из интервью гимнастка откровенно рассказала о своих отношениях с Александром Онищенко. Звезда призналась, что с ней он был совершенно другим человеком – не таким, каким его описывают в СМИ. По мнению Ризатдиновой, Онищенко чувствовал, что она с ним не ради статуса и денег. Причиной их расставания стали скандалы, в которые попал беглый политик. Решение принял Онищенко, который не захотел портить репутацию своей гражданской жене.

Как сообщала Politeka, Ризатдинова разделась на камеру и показала, чем соблазняет мужчин: "Ух, какая душа!".

Также Politeka писала, что фаворитка Ямы из "Танців з зірками" блеснула идеальным телом в длинном платье.

Напомним, что Анна Ризатдинова сверкнула главной гордостью, открыв одно плечо.