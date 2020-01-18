Відома українська гімнастка Ганна Різатдінова, фіналістка "Танців з зірками", показала новий образ на сцені "Голосу країни"
На знімку Ганна позує в стілах, джинси з ременем і білою блузою, в якій одне плече відкрито. Доповнила образ Різатдінова маленької жіночою сумочкою. В цей раз гімнастка позувала з розпущеним волоссям і посміхалася дивлячись у камеру. Однією рукою Ганна взялася за мікрофон, а другу поклала на свою талію. На тлі можна побачити символіку шоу "Голос країни". Про це пише Politeka з посиланням на сторінку знаменитості.
Фанати почали активно обговорювати знімок:
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"Вчора була презентація десятого , ювілейного сезону #голоскраїни 🎙 Подивившись перший епізод , можу сказати , що це буде #Бомба 💣 #Розрив", - написала Різатдінова під кадром.
Фанати почали активно обговорювати знімок:
"Чарівна. Так це вже не Голос, а шоу. Анна, ви красуня", "Дуже красива і відкрита", "Анна, ви крута. Не залишайте ідею відкриття своєї школи гімнастики, про яку ви неодноразово говорили в інтерв'ю. У мене росте неймовірна дівчинка, яка, можливо, захоче стати вашою учасницею".
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На фото Ганна позує в басейні, а на тлі можна побачити гори і сніг. Можна припустити, що вода з підігрівом, раз навколо лежить сніг. Різатдінова показала себе в одному блискучому купальнику, в якому можна оцінити пишні форми гімнастки.
"Друзі опитування ...) Що ви вважаєте найбільш привабливим в дівчині?
1. Інтелект
2. Фігура
3. Очі
4. Груди
5. Посмішка
6. Ваш варіант ...)", - написала Анна.
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