Внучка легендарного российского актера Михаила Боярского Екатерина показа себя в новом образе

На фото Боярская позирует в белом топе с замочком между грудей. Он очень хорошо подчеркивает формы девушки, хотя трудно найти одежду, которая бы это не сделала, ведь у Екатерины шестой размер. Также на внучке легендарного актера были штаны и черный пиджак. На фото Екатерина смотрела в бок от камеры и держала рукой волосы, которые были собраны в хвост. Об этом пишет Politeka.

Фанаты успели поставить почти 500 лайков за час и оставить несколько комментариев:

"О, Боже мой", "Топчик", "Красотка, я тебя очень...", "Бомбическая девушка", "Кто это такой", "Катюх, для кого такие глазки прекрасные", "Добавить нечего".

Ранее мы сообщали, что внучка Боярского без особых смущений показала грудь.

Екатерина Боярская покрасовалась в купальнике на отдыхе.

Так на новом опубликованном фото Екатерина позировала в литом черном купальнике из которого грудь эффектной юной блондинки буквально выпирала наружа - была видна большая ее часть за исключение самых пикантных анатомических особенностей.

Екатерина расположилась на мостике у воды - снимок вышел и стильным, и откровенным одновременно. Свои негустые светлые волосы дама распустила и несколько стыдливо чуть опустила подбородок и отвела взгляд в сторону.

Сообщалось, что пышногрудая внучка Боярского засветила внушительные формы.

Так, девушка позирует в облегающем мятном топе, в который втиснула шестой размер. При этом Екатерина ехидно улыбается на камеру. Сам снимок стал причиной бурных комментариев со стороны пользователей.

«Глаз не оторвать», «Катя, я в тебя влюбился», «Ну прям, четкая», «Ваши глаза сводят меня с ума», «Я сейчас закричу», «Шикарная», «Неотразимая и очаровательная», «Сногсшибательная красотка», - пишут они.

Напомним, пышногрудая внучка Боярского еле вместила "двойняшек" в обтягивающий топ

А еще Politeka писала, что внучка Боярского вывалила свою гордость шестого размера на камеру

Также Politeka сообщала, что фигуристая внучка Боярского пошла в отрыв, яркие кадры



