Известная украинская модель Анастасия Суббота, Мисс Украина Вселенная 2019, поделилась кадрами с отдыха
На снимке модель позирует в одном нижнем белье крупным планом. При этом волосы Суббота решила распустить. Образ дополнила Анастасия интересным ожерельем на шее. На фоне можно увидеть постель, а также стенку. Об этом пишет Politeka со ссылкой на страничку знаменитости.
"Сонная, но счастливая", - подписала на английском пост Анастасия. Известно, что сейчас Суббота отдыхает на Сейшелах, если верить геометке под снимком.
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Фанаты успели оставить почти 400 лайков за три часа, а также несколько комментариев. Фолловеры писали о том, какая красивая модель и радовали различными восхитительными эпитетами.
Сообщалось, что Мисс Украина забыла о белье и показала "персики" в экстремальном разрезе.
На кадрах Анастасия позирует в профиль с раздвинутыми ногами в черном откровенном платье с экстремальным декольте. Суббота совсем забыла о белье в данном ролике, а образ дополнила большими серьгами. Волосы при этом были распущены. Можно заметить, что ролик был сделан во время фотосессии.
Фанаты успели оставить несколько комментариев под кадрами, отмечая красоту модели и ставя огненные смайлики.
Ранее мы сообщали, что раздетая Мисс Украина показала роскошные формы во всей красе.
Знаменитость опубликовала фото в Инстаграм. На фото Леонила позирует на фоне красных штор. Грудь она прикрыла руками. Модель надела только блестящие штаны и открытые босоножки на каблуках. Образ Гузь дополнила длинными серьгами и ожерельем.
Фанаты успели оставить несколько комментариев под фото:
"Убери руки", "Очень красивая", "Сочный пирожок", "Новогодняя прям", "Маникюр шикарный", "Красавица", "А другого цвета помады не было?".
Напомним, Мисс Украина разделась, выгнула спинку и без стыда показала свою красоту
А еще Politeka писала, что Мисс Украина Вселенная похвасталась упругими формами в экстра-мини
Также Politeka сообщала, что Мисс Украина Вселенная обнажила свою главную гордость на камеру