Дочь известного украинского политика Михаила Добкина Алла похвасталась ярким черно-красным платьем

На снимке Алла позирует во весь рост в профиль. При этом она приспустила с плеча шикарное черно-красное платье. Образ Добкина дополнила сапогами или берцами черного цвета и распущенными волосами. Фото получилось очень пикантным и жарким. Об этом пишет Politeka со ссылкой на страничку знаменитости.

"Вчерашний пост зацепил многих..буду продолжать писать свои мысли. Скоро на отдых, времени будем много свободного", - написала Алла под фото.

Фанаты успели поставить почти тысячу лайков за час. Также они оставили несколько комментариев, в которых хвалили красоту знаменитости. Михаил Добкин не сдержался и заметил, что дочь "Разъелась"

Ранее мы сообщали,. что дочь Добкина посветила "фруктами" в номере отеля.

Красотка поделилась свежим кадром в своем микроблоге в Инстаграм. Она сделала селфи, сидя на журнальном столике. На девушке одежда черного цвета: футболка и брюки с высокой талией, обтянувшие ее плоский животик и роскошные бедра. Голубоглазая Алла с минимумом косметики на лице слегка вызывающе смотрит прямо в объектив. На заднем фоне наблюдаем некий хаос на кроватях и разбросанную одежду.

Сообщалось, что дочь украинского политика Михаила Добкина, Алла, опубликовала несколько кадров с вечеринки "Вечерний Добкин".

На кадрах девушка предстала в красивом блестящем платье, пишет Рoliteka.net. Алла подчеркнула формы глубоким декольте, а благодаря длинному вырезу на юбке платья можно было рассмотреть стройные ножки девушки.

Дочь Добкина опубликовала видео, на котором блистала на сцене. Девушка пела песню "Музыка нас связала", а аккомпанировали ей профессиональные музыканты.

Публика подпевала девушке и танцевала под композицию.

"Свадьбы, банкеты..дорого 😂😂", - с иронией написала Алла Добкина в посте Инстаграм.

Напомним, дочь Добкина раскрыла секрет роскошной фигуры

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