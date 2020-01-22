Популярная украинская исполнительница Джамала сверкнула идеальными формами во время семейного отдыха за границей

Об этом сообщает Politeka со ссылкой на Instagram звезды.

«Доброе утро!», - коротко говорится в сообщении.

На опубликованных снимках Джамала позирует в одной джинсовой рубашке на фоне бассейна. При этом звезда эффектно выгнулась, демонстрируя идеальное и подтянутое тело. Это стало причиной бурных комментариев со стороны ее поклонников.

«Красивая», «Супер!», «Кайфовая», «Вау, какая. Солнечного дня, Джа!», «вы красотка», - пишут они.

Как сообщалось ранее, певица Джамала вместе с семьей, как и многие украинские знаменитости, отправилась в теплые края, чтобы немного перевести дух после многочисленных съемок и записей песен.

Певица опубликовала в своем профиле Instagram фотографии с солнечного Шарм-Эль-Шейха (Египет).

В посте, к которому приложила яркие фото в платье, звезда рассказала, что уже давно мечтала об отдыхе где-то в теплых странах, но все никак не складывались обстоятельства.

Знаменитость все никак не могла улететь в отпуск по ряду причин, и уже даже отчаялась. Но все же звездному семейству вместе с малышом Эмиром удалось вырвать и для себя несколько дней под жарким солнцем.

«Когда в отчаянии сбежать в тепло (только не говорите, что в Киеве тепло 😂) металась в поиске места для отдыха, случались какие-то непредвиденные обстоятельства. Где-то ливни, где-то резко похолодало, а то и вовсе извержение вулкана 😭 Я все это воспринимала как знак свыше и с грустью подумала: «Сиди дома!». Но нет! На помощь приходят друзья и друзья друзей», – сообщила она в сети.

Напомним, Джамала похвасталась идеальными формами и ошеломила признанием: «Один раз просто в автобусе…».

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