Внучка известной украинской певицы Софии Ротару Соня Евдокименко в сеточке показала свою идеальную фигуру

На фото Соня позирует перед зеркалом в черных штанах и блузке из сеточки черного цвета. Под ней можно заметить или бюстгальтер, или черный топ. Евдокименко закрыла пол лица телефоном и сделала фото в зеркало. На фоне можно увидеть различный инвентарь для занятий физкультурой, так как скорее всего, внучка Ротару позировала в спортзале. Об этом пишет Politeka со ссылкой на страничку знаменитости.

Фанаты не смогли оставить комментарии или лайки, ведь фото было опубликовано в сторис, где такая функция отключена.

Ранее мы сообщали, что красавица-внучка Ротару поразила внешностью в обычной жизни, новые кадры.

На кадрах Соня делает селфи и показывает себя крупным планом в белом свитере. Евдокименко прям сияет благодаря солнцу, которое на нее светит. Внучка Ротару решила оставить волосы распущенными, которые у нее оказались довольно длинными. Девушка уже совсем повзрослела, как можно увидеть на фото.

Фанаты не смогли оставить комментариев под кадрами или написать комментарии. Соня сделала пост в сторис, где такая функция отсутствует.

Сообщалось, что молоденькая внучка Ротару удивила игривым "трюком" на камеру.

Так на новых опубликованных кадрах со сториз Соня всячески кокетничает на камеру - молодая красавица-блондинка губки поджала "бантиком", послала воздушные поцелуи в камеру, игриво улыбнулась и пообщалась в сети со своими поклонниками.

Очевидно, видео было записано в салоне авто, также фаны Сони отметили, что она прекрасная, как и при минимуме макияжа, так и без него. На модели были яркие аксессуары, розовый свитер и в кадре виднелся "темный" маникюр звезды сети.

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