В королевской семье Великобритании снова гремит скандал

Известно, не так давно принца Гарри и его супругу Меган Маркл лишили королевского титула, что многих повергло в шок. Вскоре после этого британские монархи снова оказались в центре очередного скандала. Об этом сообщают заграничные СМИ.

42-летний внук ее Величества Елизаветы II, Питер Филлипс принял участие в съемках рекламы молока для одного из китайских телеканалов. Более того, для рекламной кампании использовал свой королевский статус.

Важно знать, что использовать королевские полномочия членам семьи с целью заработка строго запрещено и понимается как неуважение к монархам.

Также известно, что мать Питера принцесса Анна оберегала сына от публичности, но его мечтой всегда было прославиться на весь мир.

Так, интернет-пользователи стали активно распространять рекламу молока марки Jersey Fresh Milk, в которой родственник королевы Великобритании подчеркнул свою причастность к монаршей семье.

Надев черный галстук-бабочку и обеденный пиджак он снялся в небольшом ролике. По сюжету, к нему подходит дворецкий с бутылкой молока на серебряном блюде, после чего он говорит зрителям: «В детстве мы проводили много времени в молочном цехе. В Виндзоре было стадо крупного рогатого скота на Джерси, и мы выросли на их молоке».

«И оно всегда было наполнено вкусом, намного более сливочным, чем остальные виды молока, которые мы выращивали. Это как-то связано с тем, как разводят коров», – говорит престолонаследник в рекламе.

Отметим, что Букингемский дворец отказался от комментариев по поводу этого инцидента.

Напомним, что ранее отец Меган Маркл Томас Маркл дал очередное скандальное интервью журналистам. 75-летний Томас Маркл заявил, что не намерен мириться со своей дочерью, женой британского принца Гарри Меган. Об этом он рассказал в интервью британскому телеканалу.

Как сообщала Politeka, Меган Маркл застукали с двумя офицерами, принц Гарри срочно прилетел в Канаду: что произошло.

Также Politeka писала, что Меган Маркл предалась не королевским утехам после побега: "не разрешали делать это два года".

Напомним, что Меган Маркл и принц Гарри объявили войну журналистам из-за фото.