Популярная исполнительницы и бывшая участница группы ВИА-Гра Татьяна Котова показала сочные формы в облегающем наряде

Об этом сообщает Politeka со ссылкой на Instagram звезды.

«Замечали, как много у меня песен про танцы: «Давай со мной», «Танцуй» и «Танцуй, Девочка!». Притом, создавались они в разное время и с разным настроением, а все - равно творчество всегда сводится к нашим интересам и мироощущениям», - говорится в подписи.

Обратим внимание, что на опубликованном снимке Котова позирует в облегающих шортах-велосипедках и ярком боди. Дополняет образ звезды бирюзовая короткая куртка и поясок. Наряд певицы стал причиной бурных комментариев со стороны пользователей.

«Красотка», «Жаркая, как пламя», «Все хорошеешь», «Вот это бомба», «невероятная», «вау, супер», - пишут они.

Как сообщалось ранее, 34-летняя певица Татьяна Котова, бывшая участница группы ВИА Гра, покорила сеть накачанным телом на фоне лазурного океана

Артистка поделилась в своем микроблоге в Инстаграм свежим снимком, на котором предстала в синем купальнике на краю бассейна. Певица выгнулась в соблазнительной позе, вытянув ножку вперед и поиграв одной рукой с волосами, в другой руке она держит бокал с напитком. Рельефные мышцы, плоский животик и страстный вид Котовой никого не оставят равнодушным.

К сожалению, по словам артистки, ее новогодний отпуск на Мальдивах завершается, но на память она оставила много подобных восхитительных снимков.

"Очень жалко уезжать отсюда 😿😻 Если рай на земле существует, то он здесь, и подтверждение тому – все мои сторис в эти дни 💙 Спасибо, что смотрите, я желаю всем оказаться здесь и получить необыкновенные эмоции от красоты и гармонии 🌊 ☀ Ведь всё, ради чего мы живем – это набор эмоций и чувств друг к другу и к этому миру 🧡🧡🧡 #heritanceaarah #heritancehotelsandresorts", - написала в соцсети Татьяна.

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