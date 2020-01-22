Известная украинская певица Наталья Могилевская показала новый образ в черном платье

На фото Наталия позирует на фоне блестящей стены, которая напоминает пиксели. Сама Могилевская позирует в черном матовом платье с большим декольте и ассиметричным низом. Образ дополнила певица внушительными каблуками и украшениями на руке. Наталия в этот раз была с распущенными волосами. Об этом пишет Politeka со ссылкой на страничку знаменитости.

"Есть быстрые пути к счастью, и танец - один из них!

Есть у меня тут те, кто занимается танцами? Пишите в комментариях какими занимаетесь или хотели бы", - написала Наташа под публикацией.

Фанаты успели поставить почти 8 тысяч лайков за час и несколько комментариев:

"Я бы хотела бальными", "Да. Обожаю бальные танцы. Танцую, хотя последний раз на паркете была 20 лет назад", "Я есть!! бальные, восточные, латиноамериканские", "Танцы только а планах, а пока первые уроки вокала ))", "Вот хочу заняться танго, муж не хочет...", "Аргентинское танго, мечта сбылась", "Наташа! Ты классная, а платье бомба, "Обожаю зумбу, никогда на танцы не ходила, но чувствую себя прекрасно, когда посещаю занятия"

Ранее мы сообщали, что Могилевская и Полякова померились прелестями в прозрачной сетке.

Ольга Полякова сегодня, 17 января празднует свой 36 день рождения. К случаю, другая и более опытная ее коллега по цеху Наталья Могилевская, поздравила Полякову с праздником. К случаю, Наталья продемонстрировала совместный снимок с Ольгой, где обе выглядят просто потрясающе.

Так на новом опубликованном фото, Могилевская и Полякова позируют в вечерних, вероятно, платьях. В насыщенного цвета бордо с меховой накидкой Могилевская и серебристом Полякова.

Напомним, Могилевская в сеточке ошарашила снимком после праздников

А еще Politeka писала, что помолодевшая Могилевская заставила всех вздрогнуть

Также Politeka сообщала, что Могилевская, Лобода и Брежнева разделись ради пикантной фотосессии



