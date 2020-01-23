Жена британского принца Гарри, Меган Маркл, хочет возобновить карьеру

Об этом сообщает Рoliteka.net со сслыкой на The Globe. В частности, это является одной из причин, из-за чего супруги решили покинуть королевскую семью.

Источник сайта рассказал, что герцогиня Сассекская обратилась к голливудскому актеру Тому Крузу, когда тот прибыл в Великобританию по работе.

Бывшая актриса и звезда провели деловую встречу, на которой Меган обсуждала свое возвращение к актерской карьере. Маркл и Круз обсуждали, как ей лучше всего это сделать. Том в свою очередь обещал содействовать Меган.

Отметим, совсем недавно стало известно, что Меган Маркл подписала контракт с Disney.

Напомним, 75-летний отец Меган Маркл, Томас, сообщил в своем интервью, что не намерен мириться с дочерью.

По его словам, на данный момент он не представляет, при каких обстоятельствах смог бы помириться с дочкой.

«Думаю, в следующий и в последний раз, когда мы с ней и Гарри увидимся, будет день моих похорон», - сообщил Томас.

Ранее мы писали, что Меган Маркл выглядит абсолютно счастливой и довольной жизнью после заявления об отказе от королевских полномочий.

В частности герцогиня Сассекская светилась от счастья, когда выгуливала собак с Арчи. Соответствующие фото появились в сети.

Многие пользователи поддержали Меган комментариями, отметив, что она реально выглядит счастливой:

“Она в восторге, не вините ее! Она так счастлива, просто сияет”, “Мир, я уверен”, "Не разрешали делать это два года".

Напомним также, что Гарри и Меган обвинили канадских папарацци в харассменте. Таким изысканным термином они обозначили утренние фото Меган, сделанные «из-за кустов» без ее разрешения.

Герцоги отправили официальное предупреждение особо бессовестным фотографам: больше поджидать Меган в безлюдных парках нельзя, иначе «будут приняты меры".

Ранее сообщалось, что теперь герцоги Кембреджские посещают мероприятия с младшим сыном Елизаветы принцем Эдвардом и его женой Софи. Говорят, последние возьмут на себя большую часть обязанностей Гарри и Меган.

Напомним, скандал в королевской семье, принц Гарри и Меган Маркл совершили непоправимое: "Мы уходим".

Как сообщала Politeka, принц Гарри и Меган Маркл ошарашили решением, королева в ярости.

Также Politeka писала, что Меган Маркл ошеломила внешним видом после длительного отпуска.