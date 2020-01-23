Жена британского принца Гарри, Меган Маркл, хочет возобновить карьеру
Об этом сообщает Рoliteka.net со сслыкой на The Globe. В частности, это является одной из причин, из-за чего супруги решили покинуть королевскую семью.
Источник сайта рассказал, что герцогиня Сассекская обратилась к голливудскому актеру Тому Крузу, когда тот прибыл в Великобританию по работе.
Бывшая актриса и звезда провели деловую встречу, на которой Меган обсуждала свое возвращение к актерской карьере. Маркл и Круз обсуждали, как ей лучше всего это сделать. Том в свою очередь обещал содействовать Меган.
Отметим, совсем недавно стало известно, что Меган Маркл подписала контракт с Disney.
Мерзкая погода резко ворвалась Украину, зима слетела с катушек: к чему готовиться
Горбунов похвалился шикарным отдыхом с Осадчей, сеть кипит: «Живут же люди…»
Волочкова выходит замуж, топ самых бесстыжих шпагатов невесты: в грязи, на стекле и без одежды
8-летняя дочь Киркорова поразила внешностью, фото облетело сеть: «просто копия…»
Напомним, 75-летний отец Меган Маркл, Томас, сообщил в своем интервью, что не намерен мириться с дочерью.
По его словам, на данный момент он не представляет, при каких обстоятельствах смог бы помириться с дочкой.
«Думаю, в следующий и в последний раз, когда мы с ней и Гарри увидимся, будет день моих похорон», - сообщил Томас.
Ранее мы писали, что Меган Маркл выглядит абсолютно счастливой и довольной жизнью после заявления об отказе от королевских полномочий.
В частности герцогиня Сассекская светилась от счастья, когда выгуливала собак с Арчи. Соответствующие фото появились в сети.
Многие пользователи поддержали Меган комментариями, отметив, что она реально выглядит счастливой:
“Она в восторге, не вините ее! Она так счастлива, просто сияет”, “Мир, я уверен”, "Не разрешали делать это два года".
Напомним также, что Гарри и Меган обвинили канадских папарацци в харассменте. Таким изысканным термином они обозначили утренние фото Меган, сделанные «из-за кустов» без ее разрешения.
Герцоги отправили официальное предупреждение особо бессовестным фотографам: больше поджидать Меган в безлюдных парках нельзя, иначе «будут приняты меры".
Ранее сообщалось, что теперь герцоги Кембреджские посещают мероприятия с младшим сыном Елизаветы принцем Эдвардом и его женой Софи. Говорят, последние возьмут на себя большую часть обязанностей Гарри и Меган.
Напомним, скандал в королевской семье, принц Гарри и Меган Маркл совершили непоправимое: "Мы уходим".
Как сообщала Politeka, принц Гарри и Меган Маркл ошарашили решением, королева в ярости.
Также Politeka писала, что Меган Маркл ошеломила внешним видом после длительного отпуска.