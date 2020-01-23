В Украине отменяют концерты юмористического дуэта Владимира Моисеенко и Владимира Данильца, больше известных публике как «Кролики»

Они собирались представить программу «Давайте посмеемся», а первый концерт был запланирован на 8 февраля в Фастове. Однако вскоре выступление отменили, а мероприятие пропало из расписания концертов в Украине, передает Politeka.

Данильца и Моисеенко обвиняют в украинофобии. Они неоднократно были участниками программ в эфире российских пропагандистских каналов. Например, Данилец позволял себе неоднозначные высказывания по поводу украинского языка, а его жена осуждала военные действия против боевиков на востоке Украины.

Кроме того, дуэт в компании Наташи Королевой в эфире телеканала «Россия» высмеял запрет на полеты в Украину российских авиаперевозчиков.

Помимо всего прочего, Владимир Данилец и Владимир Моисеенко находятся в базе «Миротворец». Попали они туда после участия в телемосте с Россией «Надо поговорить».

Желание «кроликов» заработать на украинцах освистали в сети.

«Пусть развлекают Россию, а у нас хватает своих клоунов», «Да из них и артисты как из моего уха мирошник. Весь репертуар только кролики», «Гнать в шею из Украины», «Едьте с поворотом на 180 градусов. Теперь вспомнили об Украине? Противно и гадко на вас смотреть», «браво, украинцы!!! Вот так надо со всеми предателями», – пишут пользователи в комментариях.

Отметим, что в апреле прошлого года «Кролики» вернулись в Украину после пятилетнего проживания в России и дали концерты в Полтаве и Кременчуге. Тогда они беспрепятственно попали на территорию государства.

Артисты перестали выступать в Украине после того, как в январе 2015 года активисты сорвали их концерт в Трускавце. Поводом послужило появление артистов в российском новогоднем огоньке, где они аплодировали Кобзону, Валерии и Газманову.

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