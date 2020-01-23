Российская певица Лолита Милявская показала поклонникам свой купальник.

Видео с обращением она опубликовала на своей странице в Инстаграм, передает Politeka.net. Как рассказала артистка, она только что плавала в бассейне. Именно потому перед фанатами она предстала с мокрыми волосами, в купальнике и воспаленными глазами.

По словам Лолиты, ее очки пропускали воду, поэтому на видео у нее такие красные глаза. Певица похвалилась своим купальником с длинными рукавами. Она отметила, что такие купальники прекрасно подходят для тех, кто прячется от солнца из-за родинок, а также тех, кто не любит, когда проплывающие рядом рыбы касаются тела.

Артистка продемонстрировала подписчикам свой черный закрытый купальник, предварительно расстегнув его на груди, создав таким образом весьма откровенное декольте.

Поклонники певицы забросали ее хвалебными комментариями.

«Какая молодец! Прям молодая и спортивная девушка», «Лолита, вы замечательная», «Лола, вы герой. Я плавать боюсь даже в бассейне)», «Во всех ты душечка нарядах хороша», «Блин, а никто не заметил, что у Лолы время пошло назад? Почему она моложе стала выглядеть??», «Лолита, какая же вы настоящая, без пафоса, такая теплая. Смотреть на вас, и слушать одно удовольствие», «Лола, что-то от тебя ваще ни хрена не осталось. Худющщщщая...», - отмечают поклонники артистки.

Но нашлись и те, кто негативно высказался о внешности Лолиты.

«Лолита вам нужно немного лицо в порядок привести. Укольчики, мезотерапии.. волосы подрезать до плеч... лет на 10-15 моложе выглядеть будете», «Да, коротка жизнь артистов, полжизни пробиваешься в артисты, треть жизни на сцене и все», - подчеркнули подписчики.

Интересно, что видео певицы посмотрели уже более 140 тыс. раз. Под постом фанаты оставили более 600 комментариев. Лолита довольно часто публикует на своей странице видео, рассказывая поклонникам о своей повседневной жизни.

Напомним, что Лолита жестко сцепилась с молодым мужем, такого удара певица не ожидала: детали скандального развода.

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