56-річна російська співачка Лоліта Мілявська під шпроти і картопельку поміркувала про відставку уряду РФ, здивувавши шанувальників

Як передає Politeka.net, артистка виклала у своєму мікроблозі в Instagram відео з кухні (щоб подивитися ролик, проскрольте вниз). Так, вона показала в кадрі зварену в мундирі картоплю і відкриту консерву зі шпротами.

"Всі мої друзі і колеги пишуть, що уряд пішов у відставку... А я от стою на кухні і їм картопельку варену і щось виколупую з банки... тому що спочатку думала, що купила шпроти, а це не шпроти, це якась маса. Коротше не знаю, добре це чи погано, але я, як їла, так і буду їсти... А ви?", - каже Лоліта, уплітаючи свою спартанську вечерю.

Коментуючі помітили в кадрі миски, схожі на собачі, що викликало питання. Деякі припустили, що може Лоліта не сама їсть, а годує тварину. Однак артистка оперативно розставила крапки над "і" й пояснила, навіщо ці миски.

"Не турбуйтеся, все у нас налагодиться 🙌"

"Прибігла додому,відварила картоплю,відкрила шпроти🤣"

"Перший раз бачу такі шпроти....🤔 Не боїтеся отруїтися...?))))"

"Я не зрозуміла, а навіщо собачі миски на столі?" - "це миски від обробної дошки☝️☝️ до речі, дуже зручно користуватися 😘✌️"

"Як мені здалося, стоять 2 миски для тварин. Може Ви ці шпроти з картоплею зовсім не собі в рот кладете???"

"Ви Лоліта спокусниця.... Не повірите.... Так захотілося.... Пішла за шпротним паштетом))) 😂"

"А де фронтових 100 грам? 😉 Картопелька в мундирі всухом'ятку не повинна їстися. 😁 " - "будуть, але ввечері✌️😂"



"Ось тому то народ і любить Лоліту, тому що не тільки талант і оптимізм, ще й нуль пафосу і егоїзму щодо своїх фанатів! Взагалі не питання з'їсти чорну ікру і станцювати з президентом Дубая або відкрити шпроти і зварити картоплю в мундирі! В цьому вся наша Лоліта від вищої ліги зірки до простого народу і навпаки! Може Вам варто в Думу піти? От хто-хто а точно всі сторони знає??? 👍👍 "

Раніше ми повідомляли, шаманка Олена Христафарида пояснила, чому Лоліта терпить невдачі на любовному фронті. Вона стверджує, що у Мілявської - характер лідера, через який навіть люблячі чоловіки не можуть перебувати поряд з нею тривалий час, тому всі відносини з протилежною статтю приречені на смерть.

Нагадаємо, Лоліта і Стівен Сігал: фото скандальної парочки мережу облетіло, «рознесло до невпізнання».

Також Politeka писала, що Лоліта зірвала власний виступ, причина вражає.