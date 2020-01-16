Розкрито таємницю, яку приховував колишній чоловік співачки Лоліти Мілявської Дмитро Іванов

Подробиці розповіли родичі його колишньої дружини.

Варто відзначити, що Іванов родом з Білорусії, а в Росію приїхав у 2000-х.

Тоді хлопець одружився з 65-річною жінкою. Цей союз допоміг спортсмену отримати громадянство. Правда, через деякий час він розлучився з пенсіонеркою і познайомився з Лолітою.

Журналісти поспілкувалися з родичами тієї самої першої дружини Іванова. Вона була прописана на заході Москви у районі Раменки. Жінка померла, а її двокімнатну квартиру здають.

«Її вже немає в живих, померла три-чотири роки тому. Фактично одружена вона була лише одного разу і розлучилася з чоловіком в 1980-му році, розлучення оформили через три роки. А з Дмитром… Це була допомога хорошій людині. Не за гроші, просто по доброті», — розповіли родичі жінки.

Колишня дружина уклала з Івановим шлюбний договір, щоб він не міг отримати квартиру або машину після розлучення. Однак його тоді цікавило тільки громадянство Росії. Через три місяці він розлучився з пенсіонеркою.

Раніше громадянство РФ іноземці отримували після трьох років роки у шлюбі, але потім було підписано угоду, яка для громадян Білорусії скоротила цей термін до трьох місяців.

Ситуацію прокоментував юрист Лоліти

«Думаю, Іванов цим скористався. Тому зараз ми будемо подавати заяву до Управління з питань міграції ГУ МВС Москви про проведення перевірки. Будемо сподіватися, що правоохоронні органи з'ясують, наскільки законно їм було отримано громадянство РФ», —заявив Сергій Жорін, що представляє інтереси Лоліти в шлюборозлучному процесі.

Нагадаємо, влітку 2019 року 56-річна Лоліта оголосила про розрив зі своїм п'ятим чоловіком - 44-річним спортсменом Дмитром Івановим. Потім з'явилася інформація, що останні пару років Іванов зраджував співачці з білорускою Ольгою Кулієвої. При цьому коханці діяли вкрай нахабно: чоловік Лоліти навіть дозволяв собі вести інтимне листування з коханою з ноутбука дружини.

Коли подробиці отримали розголос, Іванов подав на розлучення, а Вона подала в суд заяву про визнання їхнього шлюбу фіктивним. Це не влаштувало чоловіка, і в кінці 2019 року він подав скаргу на її позов.

Той суд Лоліта виграла.

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