Певица вспомнила о нем в день рождения

Известная певица София Ротару опубликовала фото своего мужа Анатолия Евдокименко.

Архивный черно-белый снимок артистка опубликовала на своей странице в Инстаграм, передает Politeka . Фотография была опубликована 20 января. Это день рождения Евдокименко. В этом году ему могло бы исполниться 78 лет.

Снимок артистка подписала: «Навсегда со мной…». Поклонники Ротару высказали артистке свое восхищение тем, что она на протяжении всей своей жизни верна мужу.

«Жаль очень, что рано, это очень трогательно навсегда со мной. Счастья вам и здоровья, вы этого заслуживаете», «София вы молодец, верны навсегда!», «Пример вечной любви! Это такая редкость», «Редко бывает такая любовь и верность одному. Вечная память», «Редкий пример вечной любви и преданности», - отмечают подписчики.

Напомним, что София Ротару и Анатолий Евдокименко поженились в 1968 году. Ротару была моложе своего мужа на шесть лет. У пары есть сын Руслан, который подарил Ротару двоих внуков. Муж Софии Михайловны скончался от инсульта в 2002 году. С тех пор Ротару так и не вышла замуж вновь. Певица до сих пор переживает свою утрату и не забывает покойного супруга.

Анатолий Евдокименко был руководителем ансамбля «Червона рута». В молодости зарабатывал деньги тем, что играл на свадьбах и в ресторанах. Позже он был режиссером-постановщиком всех концертов своей супруги. Интересно, что в Черновцах есть улица, названная в четь Анатолия Евдокименко.

Кстати, 19-летняя внучка Софии Ротару Соня решила пойти по стопам знаменитой бабушки. Сейчас она пытается построить карьеру певицы, используя псевдоним Sofia Eve. Девушка очень активна в социальных сетях.

Напомним, что Ротару ошеломила внешним видом после слухов о болезни: расцвела в компании молоденьких красавчиков.

Как сообщала Politeka, Ротару уехала в Россию и поразила видом в объятиях Киркорова.

Также Politeka писала, что внучка Ротару посветила идеальным телом в прозрачной блузке.