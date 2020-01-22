Онука відомої української співачки Софії Ротару Соня Євдокименко в сіточці показала свою ідеальну фігуру

На фото Соня позує перед дзеркалом у чорних штанях і сорочці з сіточки чорного кольору. Під нею можна помітити або бюстгальтер, або чорний топ. Євдокименко закрила стать особи телефоном і зробила фото в дзеркало. На тлі можна побачити різний інвентар для занять фізкультурою, оскільки швидше за все, внучка Ротару позувала в спортзалі. Про це пише Politeka з посиланням на сторінку знаменитості.

Фанати не змогли залишити коментарі або лайки, адже фото було опубліковано в сторіс, де така функція відключена.

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На кадрах Соня робить селфи і показує себе крупним планом у білому светрі. Євдокименко прям сяє завдяки сонцю, яке на неї світить. Внучка Ротару вирішила залишити волосся розпущеним, які у неї виявилися досить довгими. Дівчина вже зовсім подорослішала, як можна побачити на фото.

Фанати не змогли залишити коментарів під кадрами або написати коментарі. Соня зробила пост в сторіс, де така функція відсутня.

Повідомлялося, що молоденька онука Ротару здивувала грайливим "трюком" на камеру.

Так на нових опублікованих кадрах з сториз Соня всіляко кокетує на камеру - молода красуня-блондинка стиснула губки "бантиком", послала повітряні поцілунки в камеру, грайливо посміхнулася і поспілкувалася в мережі зі своїми шанувальниками.

Очевидно, відео було записано в салоні авто, також фани Соні відзначили, що вона прекрасна, як і при мінімумі макіяжу, так і без нього. На моделі були яскраві аксесуари, рожевий светр і в кадрі виднівся "темний" манікюр зірки мережі.

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