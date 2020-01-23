Популярная украинская исполнительница и экс-Nikita Анастасия Кумейко похвасталась идеальными формами в одном пальто

Как сообщает Politeka, снимками девушка поделилась в Instagram.

Так, на опубликованных кадрах Кумейко позирует посреди улицы в одном белом пальто, под которым был один боди с ботинками. В кадр попали идеальные формы звезды, на что обратили внимание ее поклонники.

«Туши пожар! Ну вы же невероятная», «огонь», «сексуально», «королева», «богиня», «Настя – волшебница», «как всегда – красивая и очаровательная», «супер красотка», - пишут они.

Как сообщалось ранее, украинская певица Анастасия Кумейко (DJ NANA), бывшая солистка группы Nikita, предстала перед поклонниками в откровенной позе.



Звезда в свитере и белых шортах предстала в необычной локации. Кумейко находилась в белой комнате возле окна.

Девушка присела на табуретку, расставив ноги. Кроме описанного свиттера и шорт на певице обуты длинные сапоги на каблуках.

Анастасия посмотрела в камеру, приподняв подбородок. Макияж с акцентом на глаза придал образу обворожительности. А "зализанные" волосы смотрелись на украинской знаменитости великолепно.

Завершил образ светлый маникюр.

"Кто тут у нас сидит и листает ленту в ожидании, что ему кто-то напишет? 😉", - поинтеесовалась Кумейко.

За 40 минут пост звезд собрал более 1000 лайков и много комменнтариев.

"Первый👍 лучшая!!", "Классные сапожки и свитер.👌😉", "Такие фото вдохновляют как и в клипе "авокадо"🔥🔥💗💗", "Вот это-ЙОГА!!", "🤔 Долго Вас пришлось ждать. Но всё равно приятно 😂💐", "Невероятная💙", "Как всегда божественно выглядите 👍👍👍🔥🔥🔥🔥", "Дайте две, !пожалуйста", "Красота🤩😍", "Я сижу и пишу тебе ... что-то ... что-то вроде 💝❤️", "И никто не пишет", "Ох, и красивая", "Только "не двигайте тубаретками"😀", "Вау", "Ауфф", - написали пользователи сети.

Напомним, экс-Nitita без белья зажгла с подружкой в Париже

Также Politeka писала, что сочная экс-Nikita показала формы в прозрачном купальнике

А еще Politeka сообщала, что сочная экс-Nikita взяла плетку и показала все, на что способна