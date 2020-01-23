Украинская певица Ольга Цибульская порадовала поклонников в сети откровенным фото, опубликованным "на ночь глядя"

Популярная отечественная исполнительница показалась перед камерой, вероятно, смартфона, в кофточке с глубоким декольте. Об этом пишет Рoliteka.net со ссылкой на Instagram артистки.

На снимке Оля красуется в цветастой на голубом фоне блузке, а ее грудь буквально прижал глубокий вырез на кофточке. Кроме того, артистка с укороченными волосами призывно смотрела в камеру, на ней также были массивные серьги и другие украшения:

«Я знаю, что тебе приснится 💋⠀⠀ ⠀⠀ Поставь в комментарии эмоджи, описывающее твой идеальный сон 🔥 И он обязательно сбудется, ай Промис. ⠀⠀ ⠀⠀ Я начну: 👄👩❤️👨🙈🚀», - пишет Оля в подписи к фото.

Поклонники по-разному отреагировали на такой "выпад" откровенности артистки:

"Немного чересчур..."

"ничего себе"

"Вот это да!"

Напомним также, ранее Ольга Цибульская опубликовала на своей странице в Инстаграм новый пост.

На фото артистка предстала в красивом платье, которое открыло ее плечи и ножки. Все благодаря вырезам на наряде. Образ Оли дополняли красивые сережки и туфли на шпильке.

Цибульская широко улыбалась и выглядела роскошно.

Ранее мы писали, что Ольга Цибульская рассказала, что похудела на 10 килограммов.

Звезда опубликовала в своем Инстаграм пост, в котором разместила два фото.

Ранее Ольга старалась бороться лишним весом, но ей это не удавалось, ведь любой стресс она заедала.

Поняв, что сама она не справится, Ольга обратилась к специалисту, благодаря чему ей удалось скинуть злосчастные кило.

Напомним, что Оля Цибульская рассказала о страшном предательстве в своей жизни: «Я была не готова».

Как сообщала Politeka, «Секс был»: Цибульская сделала признание о DZIDZIO.

Напомним также, что Цибульская показала, как выглядела в детстве: "мимиметр зашкаливает"