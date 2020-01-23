Украинская певица Ольга Цибульская порадовала поклонников в сети откровенным фото, опубликованным "на ночь глядя"
Популярная отечественная исполнительница показалась перед камерой, вероятно, смартфона, в кофточке с глубоким декольте. Об этом пишет Рoliteka.net со ссылкой на Instagram артистки.
На снимке Оля красуется в цветастой на голубом фоне блузке, а ее грудь буквально прижал глубокий вырез на кофточке. Кроме того, артистка с укороченными волосами призывно смотрела в камеру, на ней также были массивные серьги и другие украшения:
«Я знаю, что тебе приснится 💋⠀⠀ ⠀⠀ Поставь в комментарии эмоджи, описывающее твой идеальный сон 🔥 И он обязательно сбудется, ай Промис. ⠀⠀ ⠀⠀ Я начну: 👄👩❤️👨🙈🚀», - пишет Оля в подписи к фото.
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Поклонники по-разному отреагировали на такой "выпад" откровенности артистки:
"Немного чересчур..."
"ничего себе"
"Вот это да!"
Напомним также, ранее Ольга Цибульская опубликовала на своей странице в Инстаграм новый пост.
На фото артистка предстала в красивом платье, которое открыло ее плечи и ножки. Все благодаря вырезам на наряде. Образ Оли дополняли красивые сережки и туфли на шпильке.
Цибульская широко улыбалась и выглядела роскошно.
Ранее мы писали, что Ольга Цибульская рассказала, что похудела на 10 килограммов.
Звезда опубликовала в своем Инстаграм пост, в котором разместила два фото.
Ранее Ольга старалась бороться лишним весом, но ей это не удавалось, ведь любой стресс она заедала.
Поняв, что сама она не справится, Ольга обратилась к специалисту, благодаря чему ей удалось скинуть злосчастные кило.
Напомним, что Оля Цибульская рассказала о страшном предательстве в своей жизни: «Я была не готова».
Как сообщала Politeka, «Секс был»: Цибульская сделала признание о DZIDZIO.
Напомним также, что Цибульская показала, как выглядела в детстве: "мимиметр зашкаливает"