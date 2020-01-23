Популярная телеведущая, фотомодель и фитнес-блогер Полина Логунова показала, как отдыхает во Вьетнаме

Как передает Politeka.net, в своем микроблоге супруга Дмитрия Ступки - актера, сына Остапа Ступки и внука покойного легендарного артиста Богдана Ступки - поделилась фото в весьма романтической обстановке. Романтической - говорят одни, "типичной" - настаивают другие, "неподобающий вид" у знаменитости на фото - убеждены третьи.

Как бы там ни было, Полина застыла на качеле стоя в открытом купальнике. Видно, что на пляже очень жарко - загорелая красавица-телеведущая вся "блестит" на снимке, ее кожа явно почувствовала на себе весь эффект местного палящего солнца и была также измазана в песке.

На знаменитости был, похоже, раздельный купальник непонятного цвета - к фото, очевидно, применен фильтр при публикации.

Кроме прочего, фаны звезды ТВ и сети выделили подтянутую фигуру Логуновой, а также поблагодарили ее за полезные советы по уходу з собой; были и такие, которые назвали жену Дмитрия Ступки "горячей красоткой" и заявили, что кадр сзади "удачен, побольше бы таких".

Напомним, ранее Полина поделилась снимком, на котором она предстала полуголой. Так она в частности была в черном белье, водолазке и с голыми ногами.

Приняв пикантную позу, модель выставила "пятую точку", взгляд знаменитости был уверенным. В глаза бросаются подкачанные ноги звезды ТВ и ее объемная татуировка на бедре.

Кроме того, на тонкой талии звезды сети красовалось что-то по типу портупеи - кожаного пояса. Аксессуар придал особой пикантности образу:

«Родные мои! Вы просили - я сделала!

Сегодня запустился новый формат программы «Бесит Жир Food»…», - стала рассказывать под откровенным фото артистка о своей работе.

Поклонникам очень понравился новый образ:

«Вы очень красивая!!!🔥🔥🔥😍😍😍»

«Хорошенькая такая не могу) а талия, ммм»

«Красиво🔥🔥🔥»

«Шикарная 😍»

Напомним, обнажённая жена Ступки выставила напоказ все свои прелести: «Вот это формы!»

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