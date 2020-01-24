Принцесса Диана, как оказалось, конфликтовала с родной матерью Фрэнсис Шанд Кидд. Более того, последняя обзывала дочь нелестными словами
У Дианы сложились прекрасные отношения с сыновьями Уильямом и Гарри, однако, с матерью что-то пошло не так. Скандальная правда всплыла в документальном фильме, вышедшем на "Сhannel 4". Слуга принцессы Уэльской Пол Беррел рассказал откровенные детали из жизни покойной.
По его словам, как-то раз он стал свиделем телефонной ссоры между Дианой и ее матерью.
"Диана сказала: - приходите, послушайте, а мать ... избила ее за то, что она виделась с мусульманским мужчиной..." - "Ты не что иное, как проститутка и проститутка. Это я воспитывала, проститутку", - сказала мать принцессы Дианы. Такой диалог произошел между родственницами, по словам Беррела.
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Беррелл добавил, что после разговора принцесса Диана сказала ему, что больше никогда не будет разговаривать с матерью, пока она живет.
Мать принцессы Дианы умерла в июне 2004 года. Сама же Диана, напомним, разбилась в результате ДТП в 1997 году в Париже. Вместе с ней погиб ее любовник Додди Файед, сын египетского миллиардера Мохамеда Аль Файеда.
Также в документальном фильме говорится о том, что у Дианы не сложились хорошие отношения и с мачехой Рейн Спенсер. Диана вместе с братьями и сетрами называли ее "кислотным дождем" и пели песенку "Raine, Raine, go away".
Ранее мы сообщали, любимый композитор Дианы Эндрю Ллойд Уэббер в своих мемуарах рассказал о дерзкой выходке Леди Ди. По его словам, после мюзикла "Кошки", к нему за кулисы поднялись Диана с принцем Чарльзом, чтобы выразить словам благодарности. Супруг принцессы удивился, как артисты умудряются выполнять такие сложные трюки. е успел композитор ответить, как инициативу в свои руки взяла Леди Ди. Она села на шпагат со словами "Они это делают примерно вот так…".
Уэббер добавил, что принцесса во время этой выходки "засветила" лишнее - больше, чем принято, чтобы делились члены королевской семьи.
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