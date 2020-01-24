Топалов закатил скандал Регине Тодоренко после ее откровенного фото в соцсети

Регина Тодоренко на днях опубликовала фото с генеральным продюсером телеканала "Пятница!" Николаем Картозия. Мужчина в кадре держит жену Влада Топалова на руках, нагнув ее вниз головой. В этой неприличной позе она выставила фото с социальную сеть инстаграм, где одним из первых его прокомментировал ее муж, певец Влад Топалов.

"Ну, вот! Теперь люди однозначно убедятся, что все через постель. Или когда ген продюсер (здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены – прим. ред.) канала Картозия носит на руках. Ох, Регина, надо быть скромнее", – сказала в подписи к фото она.

Так, на ее смелое заявление отреагировал и сам Влад Топалов. Судя по всему, он поверг его в шок и заставил побеспокоиться.

"И как это понимать?" – написал артист комментарий под постом Регины Тодоренко.

Его комментарий собрал более одной тысячи лайков от поклонников Регины, а также собрал десятки советов, как теперь ему поступить с женой.

«С юмором», «Тоже возьми и подними кого-то», «накосячил парнишка? 😸😸😸 А с семьей, не прокатит что хочу то и мочу😁 исправляйся», «все развод и девичья фамилия))», «ну все Регина, Вам дома попадёт)))) вас спасёт только борщ», «ну для тебя это нормально для других и лично для меня нет повторюсь меню было неприятно чтоб мою жену так обнимали чужой мужик ,видно что и Владу тоже», «шла по льду,подскользнулась упала и какой то очкарик подхватил!», – пишут в сети фолловеры Регины.

Некоторые даже стали на защиту прав Тодоренко:

«Может, и к фитнесс тренеру приревновать, он же за ножку жену подержал и где-то на "грудную клетку" руку приложил? Что это за бред вообще. Регина честный и открытый человек со здоровым чувством юмора», «А что в этом такого?».

Напомним, Тодоренко жестко опозорилась из-за неудачной рекламы.

А еще Politeka писала, что Тодоренко показала, как развлекается со своими сладостями на отдыхе.

Также Politeka сообщала, что Тодоренко расплакалась после вопросов Ксении Собчак.