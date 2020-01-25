Обладательница титула "Мисс Украина 2018" Леонила Гузь часто радует поклонников откровенными фотографиями

Один из последних постов - не исключение, на фото девушка позирует в очень коротком топе, который едва прикрывает ее грудь, и трусиках, пишет Politeka.net.

Леонила продемонстрировала идеальные пресс и гладкую кожу. Красотка распустила волосы, которые трепал ветер и, посмотрев в камеру, улыбнулась.

Стройное тело и тонкая талия - в этой красотке все шикарно. Ее фигурой просто невозможно насмотреться.

Позади модели заметно море и камни.

"Как сказала, моя хорошая знакомая: «Дорогая, отдыхай пока есть возможность, успеешь ещё работать» 🤣🤣", - подписала снимок украинская звезда, выставив геолокацию "Египет, Шарм".

За четыре часа пост Гузь собрал более 5000 лайков и много комментариев.

"Щас опять интересные коменты пойдут 😁👌🏼", "Какой у тебя размер ноги ?)", "Это круто, если внутри ты также красивая❤️", "Beauty ❤️", "Правильно знакомая сказала😃", "Красивая", "😂 Респект хорошей знакомой! Где-то она права... Приятного отдыха 😘", "I love you 😍🔥", "О каких суммах за отдых идет речь?)", "Не знал что в Египет ещё кто-то ездит отдыхать 😂", "Какая хорошая девушка ... шикарная очень ... Украинские девушки самые лучшие)", "Здорово когда все гармонично и работа и отдых", "Прекрасна и сексуальна", "Невероятная", - написали пользователи сети.

Напомним, 20-летняя Леонила Гузь позировала в черном купальнике. В кадре Леонила томно смотрела в объектив, на ее лице виден яркий макияж - особенно визажисты подчеркнули глаза молодой красавицы.

На фото вблизи видны бедра артистки, а также длинные стройные ножки.

Поклонникам нравятся профессиональные снимки Леонилы, они пишут в комментариях о том, что "Мисс Украина 2018" очень привлекательна.

Ранее мы писали, что Леонила Гузь позировала в топе белого цвета и штанах. На голове намотано полотенце, а значит можно предположить, что Гузь только после душа.

Леонила расположилась на полу, а на фоне можно увидеть газон.

Под глазами виднеется маска. Модель закрыла глаза и наслаждается моментом.

Напомним, Мисс Украина едва удержала сочные формы в глубоком декольте, засветив лишнее

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