Украинская певица Злата Огневич уже несколько дней находится на курорте

Артистка делится фотографиями с отдыха, пишет Рoliteka.net. В этот раз звезда выложила снимок без фотошопа, фильтров и макияжа. И это совершенно не испортило о ней впечатление, ведь на снимке позировала настоящая красотка.

Видно, что Злата приобрела загар. Ее волосы, видимо, лишь недавно высохли после купания - они немного волнистые, но пышные. Огневич закинула их набок и улыбнулась в камеру, делая селфи.

Свежий вид и красивые, блестящие глаза - выглядят идеально.

"Лучший фильтр- это отдых! 💋", - подписала снимок артистка.

За четыре часа пост украинской звезды собрал более 3500 лайков и много комментариев.

"У меня сейчас на звонке песня стоит ваша " Солодка кара "🔥👌❤️", "Надеюсь это последняя фото.🙈", "Вы лучшая! Я учусь в музыкальной школе и исполню ваши песни. Они великолепные!", "Вы необычной красоты девушка", "Вы очень красивая😽😽🤗🤗🤗💖💖", "Богини ласковое тело, Как будто нежные цветы!Таким сияньем ослепляет, Как те заветные мечты!!! ✨💖", "Красотка", "Вау", "Классное фото. ❤️❤️❤️❤️😮", "💛 берегите себя, не сгорайте на солнце", "Красавица 😍😍", "И не ожидала что Злата такая рябенькая 😂", "Ангелочек", "Вы лучшие ❤️", -анписали пользователи сети.

Напомним, Злата Огневич предстала в стильном коротком топе и лосинах.

На фото заметен упругий пресс артистки и тонкую талию. На руке знаменитости - фитнес-браслет белого цвета.

Пышные волосы Злата распустила. Стоит отметить, что на артистке нет макияжа, а ее природная красота просто завораживает.

"После тренировки полезно выпить апельсиновый фреш, а чуть позже - легкий перекус: белковый омлет, индейка (кто ест мясо), зелень 🥬 , авокадо 🥑 и немного фруктов: яблоко, банан, манго", - написала артистка.

Ранее мы писали, что Злата предстала в полосатом купальнике красно-белого цвета. Волосы Огневич будто мокрые от купания.

Девушка сделала селфи, стоя на песке и вставив себе в рот белый цветок.

Как оказалось, растение - это франжипани, которое популярно в буддистских и индуистских обрядах.

Напомним, Злата Огневич сделала откровенное признание: «Проснулась с синяками и…».

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