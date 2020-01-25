Известная украинская танцовщица и участница шоу «Танці з зірками» Илона Гвоздева побывала с мужем и дочкой в Доминиканской Республике

Хореограф практически каждый день публиковала снимки с отдыха, пишет Politeka.net. Так, на одном из последних фото Илона позировала в бассейне на кафеле, уложенном в форме шезлонга.

Мокрая от воды Гвоздева продемонстрировала роскошное тело в брюзовом купальнике. Она вытянула ножки и закрыла глаза, наслаждаясь отдыхом. Фото Вышло просто нереальным. Рядом с известной танцовщицей купалась ее дочь.

Однако в этом посте артистка была вынуждена сообщить не очень веселую новость, ведь семейный отдых закончилася и они уже отправилась домой.

"Все,полетели домой!", - подписала яркий снимок украинская знаменитость.

За 14 часов пост звезды «Танців з зірками» получил почти 8000 лайков и много комментариев.

"Хорошего Вам полета!!!", "Отличный отель... мы там на свадебное были)", "Как шикарно👍", "Как вам отель ?", "Мягкой посадки🤘", "Кайф", "Удачного полета, и хорошо добраться домой 😘 мягкой посадки 😘💎😍", "Ура, жду ❤ Хорошего и счастливого полета", - написали пользователи сети.

Ранее мы писали, что Илона Гвоздева позировала в купальнике, стоя спиной к фотографу. Танцовщица встала на носочки, продемонстрировав роскошную спортивну фигуру. Ее пышные волосы слегка развеял ветер.

В посте звезда призналась, что, если бы у нее была вторая жизнь, она бы жила здесь и преподавала латиноамериканские танцы доминиканским детишкам.

Напомним, в 2018 году Гвоздева завоевала победу на проекте вместе с актером Игорем Ласточкиным.

А в 2019 году она вместе с телеведущим Владимиром Остапчуком немного не дошли до финала.

Напомним также, что победу на "Танцях з зірками-2019" получила пара Ксении Мишиной и Евгения Кота. Влад Яма, член жюри проекта, сообщил, что первое место заслужили Анна Ризатдинова и Александр Прохоров.

Сейчас победительница "Танців з зірками-2019" занимается съемками в различных фильмах, сериалах и шоу.

Напомним, что участница «Танців з зірками» раскрыла свои секреты красоты

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