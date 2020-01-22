Отец Меган Маркл Томас Маркл дал очередное скандальное интервью журналистам.

75-летний Томас Маркл заявил, что не намерен мириться со своей дочерью, женой британского принца Гарри Меган. Об этом он рассказал в интервью британскому телеканалу Channel 5.

По его словам, на данный момент он не представляет, при каких обстоятельствах смог бы помириться с дочкой. Он признался, что уже долгое время не общался с Меган и не имеет возможности связаться с ней. Мужчина заявил, что Меган не идет к нему на встречу.

«Думаю, в следующий и в последний раз, когда мы с ней и Гарри увидимся, будет день моих похорон», - подчеркнул Томас Маркл.

Заявляя, что Меган не хочет с ним мириться, мужчина регулярно говорит о ней не самые хорошие вещи в различных интервью. После новости о том, что Меган и Гарри решили отказаться от королевских обязанностей, он завил, что его дочь "опошляет" королевскую семью и разрушает один из величайших институтов с многовековой историей. По его мнению, Маркл вышла за принца – об этом мечтают все девушки в мире. А теперь она взяла и выбросила эту мечту.

«Они говорят обо мне дурные вещи. Теперь мне все равно. Они мне задолжали. Гарри мне должен, и Меган тоже. За то, что я пережил, мне полагается вознаграждение. Когда-то Меган сказала, что присмотрит за мной в старости. Сейчас я постарел, настало время позаботиться о папочке», - подчеркнул старик.

Кроме этого, сводная сестра Меган Саманта также подлила масла в огонь. Она заявила, что Меган движет только одно желание - вернуться на телеэкраны и покорить Голливуд. Саманта уверена, что Маркл мечтает о славе кинозвезды.

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Напомним, что Меган Маркл и принц Гарри объявили войну журналистам из-за фото.