Отец Меган Маркл Томас Маркл дал очередное скандальное интервью журналистам.
75-летний Томас Маркл заявил, что не намерен мириться со своей дочерью, женой британского принца Гарри Меган. Об этом он рассказал в интервью британскому телеканалу Channel 5.
По его словам, на данный момент он не представляет, при каких обстоятельствах смог бы помириться с дочкой. Он признался, что уже долгое время не общался с Меган и не имеет возможности связаться с ней. Мужчина заявил, что Меган не идет к нему на встречу.
«Думаю, в следующий и в последний раз, когда мы с ней и Гарри увидимся, будет день моих похорон», - подчеркнул Томас Маркл.
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Заявляя, что Меган не хочет с ним мириться, мужчина регулярно говорит о ней не самые хорошие вещи в различных интервью. После новости о том, что Меган и Гарри решили отказаться от королевских обязанностей, он завил, что его дочь "опошляет" королевскую семью и разрушает один из величайших институтов с многовековой историей. По его мнению, Маркл вышла за принца – об этом мечтают все девушки в мире. А теперь она взяла и выбросила эту мечту.
«Они говорят обо мне дурные вещи. Теперь мне все равно. Они мне задолжали. Гарри мне должен, и Меган тоже. За то, что я пережил, мне полагается вознаграждение. Когда-то Меган сказала, что присмотрит за мной в старости. Сейчас я постарел, настало время позаботиться о папочке», - подчеркнул старик.
Кроме этого, сводная сестра Меган Саманта также подлила масла в огонь. Она заявила, что Меган движет только одно желание - вернуться на телеэкраны и покорить Голливуд. Саманта уверена, что Маркл мечтает о славе кинозвезды.
Как сообщала Politeka, Меган Маркл застукали с двумя офицерами, принц Гарри срочно прилетел в Канаду: что произошло.
Также Politeka писала, что Меган Маркл предалась не королевским утехам после побега: "не разрешали делать это два года".
Напомним, что Меган Маркл и принц Гарри объявили войну журналистам из-за фото.