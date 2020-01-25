Жена британского принца Гарри Меган Маркл призналась, что хочет заниматься политикой.

Как сообщает издание Daily Mail, герцогиня Сассекская Меган Маркл планирует связать свою жизнь с политикой. Маркл призналась, что у нее есть политические убеждения, и она хочет их озвучивать публично. Жена принца Гарри призналась, что ее очень расстраивал запрет на политические заявления, с которым она столкнулась после помолвки с Гарри.

Но, похоже, теперь, когда пара отказалась от королевских обязанностей и заявила, что будет стремиться к финансовой независимости, политические амбиции Маркл могут реализоваться.

Источники издания отмечают, что Меган Маркл вполне может вмешаться в избирательную кампанию 2020 года. Как известно, осенью этого года в США пройдут выборы президента, на которых победу снова может одержать Дональд Трамп. Маркл же неоднократно критиковала Трампа за вражду и женоненавистничество. Когда она была официальным членом королевской семьи, таких высказываний ей приходилось избегать. Но теперь Маркл практически ничего не ограничивает.

Интересно, что до свадьбы с Гарри Меган признавалась своим друзьям, что у нее есть политические амбиции. Она рассказывала, что высшая амбиция – это пост президента США. Признавалась она в этом и телеведущему Пирсу Моргану, с которым дружила до истории с принцем. Как известно, у Меган осталось американское гражданство, поэтому она при желании может идти в политику.

Журналист Саймон Дженкинс считает, что Маркл вполне могла бы победить на выборах в США.

«Она так знаменита, что может смело пойти по пути Рональда Рейгана. Она может возглавить демократов против республиканки Иванки Трамп», - отметил Дженкинс.

Добавим, что пресс-секретарь Маркл отказался комментировать эту новость.

Напомним, что отец Меган Маркл вывалил напоказ все грязное белье дочери и принца Гарри: "Жалею, что не умер".

Также Politeka писала, что Меган Маркл изменилась до неузнаваемости: отец слил в сеть неизвестные ранее фото.

А еще Politeka сообщала, что Меган Маркл осталась без "правой руки": что произошло.