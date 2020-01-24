Батько Меган Томас Марк поділився фотографіями своєї дочки, коли вона була ще зовсім малою

Томас Маркл вирішив поспілкуватися з пресою. За кілька днів до цього британський телеканал випустив документальний фільм про сім'ю герцогині. Для цього журналістом довелося знайти оца Меган в Мексиці, де він живе. Чоловік в черговий раз не дуже схвально висловився про свою доньку, а також показав дитячі фотографії, які до цього ніде не публікувалися. При цьому фанати вже почали активно питати, який гонорар чоловік отримав за такий ексклюзив. Про це пише РБК-Україна.

На деяких знімках Меган зовсім маленька. На інших - вона вже позує з матір'ю Дорией Рэгланд, яка підтримуєте герцогів. Вона чи не єдина з близького оточення, хто не наживається на успіх дочки. У Томаса знайшлися також записи, де юна Меган бере участь у постановці "Непорочне серце".

Та все таки з вуст батька Маркл прозвучали приємні слова в бік дочки. Він зазначив, що день народження Меган був найщасливішим для неї:

"Мені дали в руки зовсім крихітну дівчинку, і я глянув на її обличчя. Пальчики Меган обвили мої мізинці, і тоді я закохався в неї без пам'яті", - зазначив чоловік.

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В Канаді, де збираються жити Меган Маркл і принц Гаррі, створили онлайн-петицію проти подружжя.

Лорен Коллиннз – член парламенту від штату Вікторія на острові Ванкувер створила в інтернеті петицію проти охоронців вихідців з королівської сім'ї.

Цікаво, що документ підписали вже 80 тисяч канадців. Причина конфлікту в тому, що на охорону Меган Маркл, а їх зараз 6 людей з британських та канадських спецслужб, витрачаються грошові податки інших жителів країни.

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