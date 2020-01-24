Кілька днів тому стало відомо, що від співпраці з дружиною британського принца Гаррі, Меган Маркл, відмовилася дев'ята помічниця

Наталі Кемпбелл була керівницею благодійного фонду. До цього помічниця Маркл працювала на принца Вільяма і Кейт Міддлтон, як тільки Меган і Гаррі запропонували вигідні умови, Наталі перейшла до них.

Завдяки Кемпбелл герцогиня Сасекська видала свою кулінарну книгу у Лондоні, пише The Sun. Однак, не пропрацювавши і року Наталі вирішила звільнитися.

Причиною цього стала більш перспективна робота. Планується, що з березня цього року Наталі займе посаду гендиректора компанії по виробництву води Belu.

Нагадаємо, на рахунку Меган Маркл також три звільнених няні, зараз Меган і Гаррри шукають нову. З джерел зарубіжних ЗМІ стало відомо, що Меган Маркл нібито має нестерпний характер і навіть не давала їм тримати маленького Арчі на руках.

Також звільнився пілот королеви, який повідомив, що під час вагітності герцогиня Сасекська перетворила його роботу у кур'єра.

Також звільнилася Саманта Коен, яка пропрацювала в королівстві 17 років. Нібито помічниця не змогла налагодити роботу з герцогами Сасекськими. За чутками, жінка не витримала скандалу за участю Гаррі і Меган за використання приватних літаків.

Нагадаємо, батько Меган Маркл розповів, що думає про поведінку дочки і її чоловіка принца Гаррі.

Як виявилося, Томас повинен був повести дочку до вівтаря, але через операції з журналістами його не допустили на весілля. Меган Маркл у підсумку довелося йти за руку зі свекром під вінець.

Він навіть зізнався журналістам, що заздрив в той момент батькові Гаррі.

Після чого він додав, що його не існує для їх сім'ї, хоча він хоче бути ближче.

Раныше ми писали, що Меган Маркл хоче відновити кар'єру.

Зокрема, це є однією з причин, через що подружжя вирішило покинути королівську сім'ю.

Джерело сайту розповіло, що герцогиня Сасекська звернулася до голлівудського актора Тома Круза. Обидва обговорили повернення Меган Маркл до акторської кар'єри.

Нагадаємо, скандал в королівській сім'ї, принц Гаррі і Меган Маркл вчинили непоправне: "Ми йдемо".

Як повідомляла Politeka, принц Гаррі і Меган Маркл приголомшили рішенням, королева в люті.

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