У мережу потрапили спільні фото Бреда Пітта і Дженніфер Еністон з самого початку їх відносин

Дженніфер Еністон і Бред Пітт закохалися ще 30 років тому, варто згадати, якими вони були на початку їх любовних відносин

Майбутні всесвітньо відомі актори почали зустрічатися ще в 1990-х роках, коли їх мало знали за океаном, а їх ролі не завжди були центральними у фільмах. Про Дженніфер Еністон почули тільки після зйомок в серіалі «Друзі», а Бред Пітт пробувався в фільми відомих режисерів. Про це повідомляє Politeka.net.

Варто згадати, як виглядало їхнє щастя, починаючи від побачень в 1990-х, закінчуючи п'ятирічним шлюбом і раптовим розлученням, коли під час зйомок фільму Пітт почав фліртувати з Анджеліною Джолі.

Еністон завжди відрізнялася бездоганним стилем, любила стрижку "драбинка" і демонструвала фігуру у красивих нарядах.

На фото молоді Пітт і Еністон надають, як щасливі вони були у відносинах і не приховують справжніх почуттів на камеру.

Бред Пітт навіть знявся в одній серії "Друзів" разом зі своєю дружиною.

Варто відзначити, що на цьому тижні шанувальників Пітта і Еністон потрясла новина про можливе возз'єднання колишніх подружжя. Фото, які зробили журналісти за лаштунками SAG Awards 2020, розбурхали весь світ. Пітт і Еністон обіймалися, після чого актор взяв Еністон за руку, всім виглядом показуючи, що не хоче її відпускати.

Нагадаємо, що Еністон вразила інтимним зізнанням після зустрічі з Піттом.

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