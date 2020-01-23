Зірковий актор у властивій собі манері пожартував про певні "незручності", пов'язаних зі старінням

Про це повідомляє Politeka.net з посиланням на Entertainment Tonight

56-річна Легенда Голлівуду Бред Пітт отримав нагороду на Міжнародному кінофестивалі в Санта-Барбарі. Актор не применул видати пару в'їдливих зауважень щодо свого віку.

Під час нагородження Пітт зустрівся з режисером культових фільмів "Бійцівський клуб" і "Сім" Девідом Фінчером, де актор зіграв головні ролі.

"Такі заходи і такі вечори кажуть мені, що я вже старий", - сказав Пітт. «Я більше не можу зніматися ніч, і я з задоволенням віддаю трюки каскадерові. Я більше не пам'ятаю перше правило Бійцівського клубу", - пожартував актор.

Втім, не все так погано в старінні, зазначив Пітт.

«Однак у такі ночі я знову обертаюся і відчуваю себе по-справжньому щасливим», - продовжив Пітт. «Мені дуже пощастило з усіма чудовими людьми, з якими я раотал, які так багато чому навчили мене і вплинули на моє життя. Від редакторів і композиторів, а також приголомшливих режисерів, які відправили мене по траєкторії, яка означала для мене ... я відчуваю себе дійсно щасливим бути тут, і я вдячний за це ", - поділився своїми почуттями актор.

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