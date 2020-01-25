Известная украинская певица Анастасия Кумейко, бывшая солистка группы Nikita, а сейчас DJ NANA, присоединилась к челленджу и показала настоящую страсть

На первом фото для Linkedin Анастасия смотрит в камеру и сидит на коленях, при этом немного выгнув тело в бок. На Кумейко только нижнее белье, а также чокер. На втором фото почти ничего не изменилось, кроме того, что Кумейко села более ровно. Этот кадр для Фейсбук. На третьем фото певица позирует более крупным планом и можно оценить пикантные формы артистки, данный кадр для Инстаграма. На последнем снимке артистка уже развернулась пятой точкой на камеру и показала связанніе руки красным латексом. При этом можно заметить лабутены Анастасии на ногах. Фото было сделано для соцсети знакомств "Тиндер". Об этом пишет Politeka со ссылкой на страничку знаменитости.

"Ну, вы поняли. #dollypartonchallenge. Выбирай!", - написала Кумейко.

Фанаты поставили почти две тысячи лайков и оставили несколько комментариев:

"Великолепна", "Тиндер", "Для Тиндера лучше из лифта", "Тиндер особенно хорош", "Круто", "Красивая", "Интересно, какое фото в "Мурзилке"", "Хороший квадрат, выбрать лучшее по диагонали".

Ранее мы сообщали, что горячая экс-Nikita без штанов потрясла идеальным телом прямо на улице.

Так, на опубликованных кадрах Кумейко позирует посреди улицы в одном белом пальто, под которым был один боди с ботинками. В кадр попали идеальные формы звезды, на что обратили внимание ее поклонники.

«Туши пожар! Ну вы же невероятная», «огонь», «сексуально», «королева», «богиня», «Настя – волшебница», «как всегда – красивая и очаровательная», «супер красотка», - пишут фанаты под кадрами.

Напомним, экс-Nikita без штанов устроила развратную фотосессию прямо в машине

Также Politeka сообщала, что экс-Nikita резко сменила имидж и поразила новой внешностью

А еще Politeka писала, что горячая экс-Nikita без стеснения широко расставила ноги



