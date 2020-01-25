Известная украинская певица Светлана Лобода поделилась новым фото с отдыха

На первом кадре Светлана сидит в кровати в купальнике и коротких шортах, расставив ноги в разные стороны. При этом между ног она поставила какой-то экзотический фрукт, в котором торчит трубочка, чтобы удобно было пить. На фоне можно увидеть деревянную мебель и накрытие из подручных средств. Видно, что певица на пляже. Образ Лобода дополнила очками, шляпой и распущенными волосами. Об этом пишет Politeka со ссылкой на страничку знаменитости.

"Когда хочется есть - пей", - написала Светлана под фото.

Фанаты оставили несколько комментариев под кадром:

"Идеальная, как всегда", "Хочешь есть - попей водички, вот он гимн анорексички", "А когда уже ничего не хочется", "Черт, я то думаю, почему так жарко стало, а это вы опубликовали фотографии", "Что за очки", "Какая же красивая, идеальная", "Богиня, "Охо се", "Светульчик отдыхает по полной программе".

Ранее мы сообщали, что Лобода кардинально сменила имидж и показала новую прическу.

Светлана Лобода очень ответственно относится к наполнению своего микроблога и практически каждый день пополняет коллекцию своих снимков. В этот раз артистка показала идеальное и нежное утро на новом фото в Инстаграм. На представленном кадре артистка выглядит счастливой и отдохнувшей, позируя в белоснежном наряде с аккуратными украшениями и новой прической.

Сообщалось, что Лобода устроила фотосессию для взрослых в нижнем белье.

Артистка позировала в одном лишь нижнем белье черного оттенка. Грудь артистки при этом едва скрыло кружево, а лицо прикрыто ее же светлыми волосами. Отметим, поклонники певицы пришли в восторг от яркого кадра.

Напомним, Лобода в золотом бикини свела с ума сеть влажными фото

А еще Politeka писала, что Лобода полностью разделась и оседлала мускулистого жеребца ради горячих кадров

Также Politeka сообщала, что Лобода в платье с откровенным вырезом показала идеальный день на отдыхе



