Украинская певица Светлана Лобода, любит привлекать к себе внимание и эпатировать публику, что активно показывает на своих страницах в социальных сетях

Сама Лобода также часто выкладывает соблазнительные, а иногда откровенно странные фотографии и потому нередко нарывается на критику со стороны поклонников, сообщает Politeka.

Физические нагрузки и постоянные концерты положительно сказываются на внешнем виде Светланы. Свою подтянутую фигуру она демонстрирует как в клипах, так и на сцене, где выступает в весьма откровенных нарядах. Впрочем, певица любит и отдохнуть, что показала сегодня в Инстаграм на своей странице.

В этот раз артистка показала стройную и подтянутую фигуру на новом фото в Инстаграм. На нем артистка выглядит счастливой и отдохнувшей, позируя в пляжном купальнике золотистого оттенка.

«Малышка на миллион 😜😍», «🔥🔥🔥🔥 LoLoLo», «Кайф😍», «Вы супер❤️», «Огонь🔥», «Класс😍», «Хороша❤❤❤», «Ты невероятно прекрасна», «Какая же вы красотка🔥😍😍», «Офигенная🔥», «Красивое тело❤️», «Света вы превосходна ♥️🔥», «Это вообще законно: быть такой красивой??? 😂😻😻😻», «Лобода,😮😮😮😮😮😮ну ты огоонь👍👍💣💣 удачи тебе», «Классная наша Светочка», – написали поклонники Лободы.

Днем ранее же Светлана показала, как позировала в пляжном платье-накидке, оголяющем ее формы и длинные стройные ноги.

Дополнила образ массивными украшениями золотистого оттенка (издалека невозможно разглядеть форму длинных сережек и подвески), а также распущенными пышными волосами.

"Я дышу - и значит, я люблю, я люблю - и, значит, я живу", - процитировала Светлана Высоцкого под фото.

Похоже, физические нагрузки и постоянные концерты положительно сказываются на внешнем виде Светланы. Свою подтянутую фигуру она демонстрирует как в клипах, так и на сцене, где выступает в весьма откровенных нарядах. Впрочем, певица любит и отдохнуть, что показала сегодня в Инстаграм на своей странице.

Напомним, похудевшая Лобода поразила цветущим видом на отдыхе

Также Politeka сообщала, что Лобода удивила счастливым видом рядом с повзрослевшей дочерью

А еще Politeka сообщала, что знойная Лобода показала сочное тело в коже и кружеве