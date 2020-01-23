Украинская певица Светлана Лобода, которая сейчас живет и работает в Москве (Россия), поразила откровенными позами сидя верхом на белом коне

Звезда и поп-дива показала кадры со своего клипа «Мира мало», где она оголила тело верхом на белом единороге. Об этом пишет Politeka.net со ссылкой на страницу в Instagram Лободы (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).

«А ведь ложится видеоряд «Мира мало» на любой из треков в альбоме SOLDOUT 🔥 тебе нра?🙈 какую песню из моего альбома слушаешь больше всего ты ??», – спросила она в сети.

Она по-разному перекладывала руки и ноги, а к концу видео засветила свой обнаженный силует на коне. Так, сначала она была в светлом корсете, который подчеркивал ее декольте, бирюзовой накидке и босиком. Также ее образ дополняла высокая гулька на голове и яркий макияж.

Потом же она сняла одежду и выгнулась вдоль спины благородного животного, чем произвела фурор среди поклонников в сети, что можно проследить по комментариям к видео.

«Идеальная», «Мы Пуля-дура. Уже перепели несколько раз, сделали на неё свои клипы и фото», «Новый Рим😍 мира мало🔥», «"Сказочный дом" вот просто огонь для меня🔥❤️», «Очень нра😍💕», «Новый Рим, день начинается и заканчивается этим шедевром!!!!! 👍🔥🔥», «Шикарная», «Светааааа,ну когда же клип?!», «Бомба», «Новый Рим , сказочный дом и плохой», «Шикарная», «Крута», «Альбом шикарный!❤ Но когда уже свет увидит Танец с волками???🙏», «А мы вот клип ждем», «Было бы шикарно услышать любимые треки вживую 😂🤞🏻», «Клип бомбический. Я из вашего альбома слушаю всё но я больше всего слушаю мало мира и новый рим», – пишут фолловеры Светланы в сети.

Напомним, похудевшая Лобода поразила цветущим видом на отдыхе

Также Politeka сообщала, что Лобода удивила счастливым видом рядом с повзрослевшей дочерью

А еще Politeka сообщала, что знойная Лобода показала сочное тело в коже и кружеве