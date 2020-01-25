Известная украинская модель, «Мисс Украина Вселенная 2019» Анастасия Суббота напугала поклонников чрезмерной худобой

На своей странице в Instagram поделилась фотографией, она сделанной на Сейшельских островах, передает Politeka.

Девушка позирует в топе и облегающих бриджах телесного цвета на фоне живописных холмов и озера. На ней солнцезащитные очки, а в руках красная плетеная сумка.

«Скелетик на Сейшелах», – подписала снимок красотка.

Отметим, что на фото девушка выглядит, мягко говоря, очень стройной: плоский подтянутый живот и ни грамма жира.

«А как по мне,то ты красотка в таком весе ! Но, конечно главное, чтобы тебе комфортно было», «Красотка!», «Лучше быть скелетом на Сейшелах, чем кабаном в Запорожье!», – пишут в комментариях.

Ранее мы рассказывали, что Настя продемонстрировала прелести в розовом платье с пухом внизу, позируя в нем в Абу-Даби.

Мы также писали, что Анастасия Суббота показала снимок со своей подругой в пикантных платьях. На снимке девушки задрали ноги на ступеньках. Платья немного приподнялись, а благодаря фотографу, который делал снимок снизу, получилось пикантное фото. Видно, что обе довольны собой и хорошо проводят время.

Как известно, мировой конкурс красоты "Мисс Вселенная-2019" состоялся в ночь на 8 декабря в зале Tyler Perry Studios, в штате Джорджия, Атланта. Украинка не прошла даже первый этап.

Напомним, Мисс Украина Вселенная поразила внешним видом перед конкурсом

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