Известная украинская телеведущая и певица Регина Тодоренко, которая живет и строит карьеру в России, показала странные кадры

На первом снимке Регина сидит на унитазе посреди комнаты в пижаме. Волосы были собраны в хвост, а образ дополнили Тодоренко ботинками. На фоне можно увидеть вешалку, батарею и открытую дверь, а под ногами какой-то коврик. Видно, что это фото со съемок ролика, так как на втором снимке можно увидеть других участников, а сверху световое оборудование. На еще одном кадре уже показано, как певицу снимают с другим актером, изображение можно посмотреть через дисплей на камере. Об этом пишет Politeka со ссылкой на страничку знаменитости.

"Бывает же такое настроение , когда на все на 💩

У вас как сейчас дела?", - подписала кадры Регина.

Фанаты успели оставить несколько комментариев под фото:

"Всегда волнуетесь? У вас такой опыт, а все ещё волнуетесь?", "то подскажет где купить такие сапожки? Что это за фирма?", "Регина, а что за центр развития??", "Регина, такой продуктивный день у вас!!!", "Супер-женщина, удачи тебе завтра", "У всех бывает. Но у вас день очень даже продуктивно прошёл для такого состояния".

Ранее мы сообщали, что популярная украинская телеведущая Регина Тодоренко заинтриговала поклонников снимком на руках у известного российского продюсера.

«Ну, вот! Теперь люди однозначно убедятся, что все через постель. Или когда генеральный продюсер канала Николай Картозия носит на руках. Ох, Регина, надо быть скромнее», - говорится в подписи.

Обратим внимание, что на самом снимке Картозия держит Тодоренко на руках верх ногами. Однако поклонники звезды поспешили напомнить ей, что она замужем.

«А фоткал, наверно, Влад», «Регина, надо было в конце добавить – привет мужу», - написали фанаты.

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